Будет всё, чем богаты. Белорусский торговый дом может появиться в Уфе

Перенесемся в Уфу, где недавно запустили белорусский завод по производству зерносушильной техники. Предприятие построили в рекордно короткие сроки – всего за 9 месяцев, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Предполагается, что завод будет выпускать ежегодно до 40 зерносушильных комплексов. Штат предприятия – около 500 человек. Как отметил белорусский премьер на открытии производства, это пример того, как, объединив усилия, в короткие сроки можно создать конкурентоспособную продукцию.

Федор Домотенко, генеральный директор «Амкодор-Агидель» (Россия):

Продукция будет поставляться в Российскую Федерацию, в том числе в страны СНГ. Перспективы очень хорошие, особенно для Республики Беларусь. Поставки по кооперации узлов, которые там не будут производиться, наше предприятие будет иметь преимущество с учетом того, что субсидирование предусматривается по поставкам в Республику Башкирия от 50 до 60 %.