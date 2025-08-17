Где брать идеи для съёмок и как вёз на байке огонь Европейских игр – интервью с Евгением Арендаревичем

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Евгений Арендаревич, председатель Белорусского союза кинематографистов.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Как вы попали в кино? Это случайность или кино вас как-то выбрало? «Какие счастливчики там работают!» О том, как попал в сферу кино

Евгений Арендаревич, председатель Белорусского союза кинематографистов:

У всех нас есть бабушки, есть деревня. На выходные мы, конечно же, ездим на дачу. В то время, когда это все начиналось, машина была больше роскошью, чем средством передвижения. И мы с бабушкой каждый выходной ездили в деревню, но мы приезжали на метро, на станцию Московскую, на тот момент возле нашего автовокзала Московский. И каждый раз, ожидая транспорт, я стоял и смотрел на киностудию «Беларусьфильм». Думаю: какие счастливчики там работают! Я видел это название, и каждые выходные, особенно летом, смотрел на киностудию. Мысли материальны! Я думал: когда-нибудь, может быть, я переступлю порог этой киностудии. Проходит время – знакомые знакомых пригласили посмотреть на съемки. Я с большим удовольствием приехал. Это был класс девятый. Я случайно попал, посмотрел на одно, на второе. Год прошел, два, три, у меня осталось такое очень позитивное, волшебное восприятие киностудии «Беларусьфильм». И все-таки я потом начал приезжать туда, пользуясь этой возможностью, что можно было зайти туда. Я приезжал просто посмотреть. И как-то втягивался, втягивался, втягивался. Ну а дальше пошло-поехало. И насмотрелся, и получал удовольствие. Я понимал, что мне это нравится, это мое. Создание этих миров, которые ты потом демонстрируешь зрителям. Кто главнее в кино, продюсер или режиссер?

Александр Осенко:

А кто сейчас главный в кино? Продюсер или режиссер? Евгений Арендаревич:

При современном моменте развития кинематографии, я думаю, что главным все-таки является продюсер, потому что он привлекает деньги, он доказывает состоятельность проекта, он его реализовывает, доводит до конечного потребителя. В советскую эпоху, когда средства выделялись Госкино и так далее, там был важен режиссер, потому что больше давали под режиссера. То есть это имя, это бренд, это фамилия. Там был заказ. Все это понимали, и режиссер формировал команду. Сейчас, я думаю, что это все-таки продюсер, потому что только он может довести это кино до конечного зрителя с большим успехом.

Ведь у нас же есть какая проблема? Мы берем, например, фильмы, которые производятся на «Беларусьфильме». У нас кто, кроме генерального продюсера, которым является государство в лице Министерства культуры, является продюсером, который ведет проект? Это генеральный директор «Беларусьфильма», который формирует группу и так далее. Фильм запускается, планируются определенные шаги по реализации, а потом раз – и человек уходит. Приходит новый и говорит: я-то новый, я ж не знаю, как там было. Получается, и тот не виноват, и этот не виноват. А белорусский зритель ждет кино, и бывает, что не случается. Где брать идеи для съемки новых фильмов?



Александр Осенко:

Идея фильма откуда? Евгений Арендаревич:

Во всем мире все продюсеры ездят по фестивалям. И мы все понимаем, что это достаточно большая работа. В чем она заключается? Ведь это не просто эти ковровые дорожки: ты приехал, походил, красавчик и так далее. Например, пойти по той же простой дороге. Приезжаешь на фестиваль, видишь, что был какой-то конкурс сценариев либо интересных идей, разработок. Я, например, когда на фестиваль езжу, я всегда примечаю интересный сценарий, либо же это на уровне идей, либо же интересных классных режиссеров, которые создают свой определенный киноязык, свое киновидение. И мы начинаем просто с ними общаться, начинаем дальше вести разработку продюсерскую. И очень часто мы получаем тот хороший, необходимый результат, который нам нужен для того, чтобы развиваться и двигаться дальше. О своей первой киноработе Александр Осенко:

Когда был тот момент, когда вы лично почувствовали вот этот профессионализм? Ваш первый фильм.

Евгений Арендаревич:

Фильмов у меня было много. Если говорить об участии в проектах, у меня за мою кинематографическую жизнь более 200 проектов. Мы учились и пять фильмов сделали совместно с Александром Ефремовым, с нашим режиссером, народным артистом Беларуси. Также мы делали фильмы с Вячеславом Никифоровым. Мы делали 16 серий для канала НТВ, «Знахарь». Мы делали большой фильм «Последний бронепоезд». Тогда даже компьютерную графику никто не использовал. Не было дронов, и на самом деле летали большие вертолеты с устройствами. Съемки были настолько масштабные, настолько мощные! Я до сих пор запомнил, когда мы на танковом полигоне при съемках фильма «На безымянной высоте» использовали 11 или 12 танков, тысячи человек массовки. Это еще нужно все снять, качественно сделать, чтобы зритель это увидел на экране и поверил в то, что происходит. Опыт, который приобретается с такими мастерами кино, бесценен! О самом любимом фильме

Александр Осенко:

Ваш самый любимый фильм, который вы сняли? Евгений Арендаревич:

Наверное, фильмы, которые мы делали с большим мастером – это режиссер Зиновий Александрович Ройзман, с которым мы в Беларуси снимали очень многие фильмы. Это «На последнем бронепоезде», когда мы просто ходили и видели, как мастер делает это кино. Если говорить о современных, то это наш фильм с народным артистом России, нашим большим другом Владимиром Машковым. Это был такой искренний, настоящий фильм. Те капониры, которые мы используем на Брестской крепости, по большому счету, их можно было снять в России спокойно, на огромнейшей декорации, которая выстроилась в парке «Москино». Но было принято решение, чтобы увековечить память, проникнуться этой всей историей, снимать в Бресте. И Владимир Львович очень много делился, рассказывал о своей жизни. Поэтому, конечно, мы все прониклись его видением, его опытом и тем, как он любит нашу страну и отзывается о нашей стране. Это очень важно. Как киношник стал брутальным байкером?

Александр Осенко:

А как байк пришел в вашу жизнь? Евгений Арендаревич:

У нас есть очень близкий друг. Человек с большой буквы, с большим добрым сердцем, который является директором нашего байковского клуба. Это Евгений Бейзак, который пригласил меня попробовать свои силы, чтобы войти в наш клуб. Клуб этот легендарный, очень известный в нашей стране и не только. Это не является рекламой. Это «The One Chapter Belarus». Для меня большая честь быть в этом клубе вместе со своими друзьями, соратниками. Мы ездим, делаем добрые дела, причем мы очень много занимаемся благотворительностью. Мы посещаем детские дома, приезжаем к ним с какими-то мероприятиями. Он оказывает большую спонсорскую поддержку. У нас в стране поддерживаются все детские дома, у нас всего достаточно. Это уже та инициатива, которая исходит непосредственно от нас как от граждан. Плюс мы участвуем в больших мотопробегах по разным странам. Мы вместе добиваемся очень серьезных результатов и тех задач и целей, которые мы перед собой ставим. Александр Осенко:

А знаковые вещи помните?

Евгений Арендаревич:

У нас проводили в 2019 году II Европейские игры. И для нашего клуба была большая честь участвовать в сопровождении огня Европейских игр. Мы из Минска выехали на байках, приехали в Рим, там этот огонь зажгли, у нас даже был какой-то такой лозунг: «Зажжем и привезем». И мы больше недели сопровождали этот огонь по всем европейским городам, которые участвовали. Ведь никто до нас не делал такого, и уже сложно будет повторить. Какой фильм еще мечтает снять Евгений Арендаревич? Спойлер – идея есть

Александр Осенко:

Что бы вы хотели еще снять? Евгений Арендаревич:

Мечту не буду озвучивать, потому что кино большое, заметное, важное, оно уже есть. Имеется в виду сама идея. Просто ее не хотелось бы преждевременно озвучивать, потому что это большая тема, это большое кино. Это кино, которое задаст определенное направление развитию белорусского кино. Если немножко спойлерить, то это фильм о выдающейся личности Республики Беларусь. Какие знаковые проекты реализует Союз кинематографистов?

Александр Осенко:

Как у нас дела в Союзе кинематографистов? Евгений Арендаревич:

Все очень хорошо, прекрасно. Развиваемся, укрепляем. За последние полгода мы провели более 120 больших мероприятий, которые мы организовывали с нашими партнерами, а это и Белорусская православная церковь. Мы делаем большие кинопоказы, участвуем в мероприятиях. Также мы запустили очень большой, требующий внимания проект с МВД, с департаментом исполнения наказаний. Мы начали показы наших духовно-просветительских проектов. Этим никто особо из союзов творческих не занимался. Мы делали показы в наших колониях. Мы увидели, что у многих есть какие-то театральные кружки, кто-то ведет свое телевидение, даже маленькое.

И мы в рамках эксперимента по датской технологии попытались поставить достаточно успешно по пьесе, по произведению нашего классика Дударева, спектакль «Рядовые». Мы взяли нашего белорусского режиссера, это Игорь Петро, по согласованию с департаментом по наказанию нам была предоставлена колония № 22. И там мы успешно сделали эту постановку. Причем она настолько масштабировалась, настолько пошел отклик среди подопечных, что очень многие решили связать освобождение своей жизни именно с кино, с культурой, с театром. И дальше по всей стране мы в разных колониях масштабируем. Это будет республиканский проект, потом это будет фестивалем среди подопечных с названием «Творческая мастерская новой жизни». Рецепт жизни от настоящего белоруса