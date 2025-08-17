Спасатели ликвидируют последствия непогоды в Могилёвской и Брестской областях

Грозовой фронт натворил бед в Могилевской и Брестской области. Спасатели оперативно ликвидируют последствия, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Грозовой фронт натворил бед в Могилевской и Брестской области. Спасатели оперативно ликвидируют последствия, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из-за непогоды оказались повреждены кровли 16 жилых домов, несколько производственных и социальных объектов. Также сотрудникам МЧС пришлось выезжать на распиловку упавших деревьев. К счастью, обошлось без пострадавших. В Кировске, наиболее пострадавшем от разгула стихии, на заседание собралась комиссия по чрезвычайным ситуациям при райисполкоме. Руководителям организаций района поручено проверить все здания, на предмет повреждений.