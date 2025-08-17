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Спасатели ликвидируют последствия непогоды в Могилёвской и Брестской областях

17 августа 2025 07:53
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Грозовой фронт натворил бед в Могилевской и Брестской области. Спасатели оперативно ликвидируют последствия, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спасатели ликвидируют последствия непогоды в Могилёвской и Брестской областях-2

Из-за непогоды оказались повреждены кровли 16 жилых домов, несколько производственных и социальных объектов. Также сотрудникам МЧС пришлось выезжать на распиловку упавших деревьев. К счастью, обошлось без пострадавших. В Кировске, наиболее пострадавшем от разгула стихии, на заседание собралась комиссия по чрезвычайным ситуациям при райисполкоме. Руководителям организаций района поручено проверить все здания, на предмет повреждений.

# МЧС # МЧС Беларуси

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