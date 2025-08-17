Спасатели ликвидируют последствия непогоды в Могилёвской и Брестской областях

Совместному сериалу СТВ и «Беларусьфильма» быть! Сценарий написан – рассказываем подробности

«Мы с вами планируем снять что-то такое мелодраматическое с элементами детектива, я бы хотел, чтобы мы еще как телекомпания СТВ (у нас же два телеканала), чтобы мы еще военную тематику смогли реализовать».