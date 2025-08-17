Это беспрецедентно! Арендаревич о создании точной копии Брестской крепости для фильма с Машковым

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Евгений Арендаревич, председатель Белорусского союза кинематографистов.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

В этом фильме много сцен нарисовано? Я говорю про виртуальные вещи. Или это натуральная декорация?

Евгений Арендаревич, председатель Белорусского союза кинематографистов:

По масштабу этих съемок, наверное, это беспрецедентно. Никто никогда такого не делал.

В парке «Москино» были выстроены декорации, которые полностью копируют, повторяют нашу цитадель, нашу Брестскую крепость. Один в один. И то, когда мы снимали эту картину… Конечно, где-то горение было, живого человека мы поджигали – там каскадеров готовили, где-то дополняли просто огнем и так далее.

Но учитывая возможности той же пиротехники, если раньше использовались имитаторы взрыва, то сейчас это пневмовзрывы, которые не наносят ни ущерба, то есть они не опасны. Практически 90 % – это настоящие съемки.