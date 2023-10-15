Скрывался больше 20 лет. В Питере задержали белоруса, причастного к кровавым преступлениям 90-х
По итогам саммита СНГ в Бишкеке были подписаны документы, закрепляющие итоги встречи. В том числе Межгосударственная программа совместных мер борьбы с преступностью, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Глобальное геополитическое противостояние, экономическое давление, новые угрозы и вызовы – эти факторы могут значительно повлиять на безопасность на пространстве СНГ. Сдерживать рост криминала – в топе общих задач для правоохранителей Содружества. Проще говоря, все мы хотим жить в безопасной и спокойной стране, где не страшно выходить на улицу. Для этого и объединяют усилия.
К примеру, в 2023 году в Беларуси задержаны уже 77 преступников по запросам коллег из стран Содружества. Не снимается с повестки борьба с наркобизнесом, торговлей людьми, незаконный оборот оружия. Отдельная тема – киберпреступления, которые в последнее время просто лавиной обрушились на жителей СНГ.
Март этого года. Пункт пропуска «Варшавский мост» на белорусско-польском участке границы. В автомобиле гражданина Молдовы в тайнике была обнаружена партия гашиша весом около 80 килограммов. Мужчина планировал наркотик перевезти в Россию. Установлено, что задержанный выполнял роль курьера по указанию участников одной из международных организованных групп, действующих в странах Западной Европы. За эту работу ему было обещано внушительное вознаграждение – 8 тысяч евро.
Андрей Кудрицкий, заместитель начальника главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД Беларуси:
С учетом того, что наркотики должны были распространиться на территории Российской Федерации, мы связались с нашими российскими коллегами, спланировали совместные мероприятия. В Ленинградской области был задержан 47-летний гражданин России, который являлся организатором канала поставки.
В 2022-м сотрудниками наркоконтроля нашей страны выявлено и перекрыто 30 наркоканалов, в этом году – уже 31. Надо сказать, что наркотрафик – не единственная проблема, с которой борются правоохранители стран СНГ.
Где чаще всего скрываются белорусские преступники, читайте здесь.
Санкт-Петербург. Долгожданное задержание белоруса, который совершил ряд особо тяжких преступлений. Поиски преступника длились больше 20 лет.
– Фамилия?
– Свиридов.
– А настоящая фамилия, белорусская?
Сергей Якубель, заместитель начальника главного управления уголовного розыска криминальной милиции МВД Беларуси:
Гражданин проживал на момент совершения преступления в Витебской области, входил в группировку банды Уродова, который ее возглавлял. Соответственно, занимался непосредственным исполнением поручений, связанных с убийством граждан.
На счету преступной группировки из 1990-х 10 вооруженных нападений, четыре из которых сопряжены с убийством. Деятельность банды была пресечена в 1999-м в Орше. Однако тогда несостоявшийся петербуржец выстрелил в сторону правоохранителей, одного из которых ранил. Ему удалось скрыться. Лишь спустя десятилетия благодаря комплексу поисковых мероприятий и экспертных исследований белорусские и российские стражи порядка вышли на его след.
Ирина Волк, официальный представитель МВД России:
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками МВД России и МВД Республики Беларусь при участии коллег из Росгвардии злоумышленник был задержан.
В дальнейшем преступника депортировали на родину. В результате за убийство, бандитизм и разбойное нападение его осудили на 24 года лишения свободы. Еще один пример белорусско-российского взаимодействия правоохранителей – задержание нашего соотечественника в Беларуси. В 2020-м в подмосковном Королеве он насиловал девушек.
Глеб Прокофьев, корреспондент:
В вечернее время девушка шла на работу вблизи лесного массива. Неизвестный мужчина напал на нее. Он избил свою жертву, а после изнасиловал. Еще одно преступление белорус совершил спустя два месяца. Он напал на супругов, которые выгуливали собаку в парке. Он их также избил. Женщину затащил в лес и там надругался над ней.
У этих двух преступлений был схожий почерк. К тому же потерпевшие рассказали, что нападавший передвигался на велосипеде и выдавал себя за сотрудника полиции. Мужчина тщательно скрывался, однако его местоположение удалось вычислить белорусским правоохранителям. И он был заключен под стражу в Витебской области.
Всего же за полгода 2023-го сотрудники милиции нашей страны задержали почти 60 преступников, которых объявили в международный розыск в странах СНГ. В свою очередь коллеги из государств – участников Содружества вышли на след 403 злоумышленников, которых разыскивали органы внутренних дел Беларуси.
Сергей Якубель:
При наличии определенной информации, данная информация предоставляется в правоохранительные органы стран Содружества Независимых Государств. И они уже проводят комплекс мероприятий по ее реализации.