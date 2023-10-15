Скрывался больше 20 лет. В Питере задержали белоруса, причастного к кровавым преступлениям 90-х

По итогам саммита СНГ в Бишкеке были подписаны документы, закрепляющие итоги встречи. В том числе Межгосударственная программа совместных мер борьбы с преступностью, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Глобальное геополитическое противостояние, экономическое давление, новые угрозы и вызовы – эти факторы могут значительно повлиять на безопасность на пространстве СНГ. Сдерживать рост криминала – в топе общих задач для правоохранителей Содружества. Проще говоря, все мы хотим жить в безопасной и спокойной стране, где не страшно выходить на улицу. Для этого и объединяют усилия. К примеру, в 2023 году в Беларуси задержаны уже 77 преступников по запросам коллег из стран Содружества. Не снимается с повестки борьба с наркобизнесом, торговлей людьми, незаконный оборот оружия. Отдельная тема – киберпреступления, которые в последнее время просто лавиной обрушились на жителей СНГ.

Март этого года. Пункт пропуска «Варшавский мост» на белорусско-польском участке границы. В автомобиле гражданина Молдовы в тайнике была обнаружена партия гашиша весом около 80 килограммов. Мужчина планировал наркотик перевезти в Россию. Установлено, что задержанный выполнял роль курьера по указанию участников одной из международных организованных групп, действующих в странах Западной Европы. За эту работу ему было обещано внушительное вознаграждение – 8 тысяч евро.

Андрей Кудрицкий, заместитель начальника главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД Беларуси:

С учетом того, что наркотики должны были распространиться на территории Российской Федерации, мы связались с нашими российскими коллегами, спланировали совместные мероприятия. В Ленинградской области был задержан 47-летний гражданин России, который являлся организатором канала поставки. В 2022-м сотрудниками наркоконтроля нашей страны выявлено и перекрыто 30 наркоканалов, в этом году – уже 31. Надо сказать, что наркотрафик – не единственная проблема, с которой борются правоохранители стран СНГ. Где чаще всего скрываются белорусские преступники, читайте здесь. Санкт-Петербург. Долгожданное задержание белоруса, который совершил ряд особо тяжких преступлений. Поиски преступника длились больше 20 лет.

– Фамилия?

– Свиридов.

– А настоящая фамилия, белорусская?

Сергей Якубель, заместитель начальника главного управления уголовного розыска криминальной милиции МВД Беларуси:

Гражданин проживал на момент совершения преступления в Витебской области, входил в группировку банды Уродова, который ее возглавлял. Соответственно, занимался непосредственным исполнением поручений, связанных с убийством граждан.

На счету преступной группировки из 1990-х 10 вооруженных нападений, четыре из которых сопряжены с убийством. Деятельность банды была пресечена в 1999-м в Орше. Однако тогда несостоявшийся петербуржец выстрелил в сторону правоохранителей, одного из которых ранил. Ему удалось скрыться. Лишь спустя десятилетия благодаря комплексу поисковых мероприятий и экспертных исследований белорусские и российские стражи порядка вышли на его след.

Ирина Волк, официальный представитель МВД России:

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками МВД России и МВД Республики Беларусь при участии коллег из Росгвардии злоумышленник был задержан. В дальнейшем преступника депортировали на родину. В результате за убийство, бандитизм и разбойное нападение его осудили на 24 года лишения свободы. Еще один пример белорусско-российского взаимодействия правоохранителей – задержание нашего соотечественника в Беларуси. В 2020-м в подмосковном Королеве он насиловал девушек.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

В вечернее время девушка шла на работу вблизи лесного массива. Неизвестный мужчина напал на нее. Он избил свою жертву, а после изнасиловал. Еще одно преступление белорус совершил спустя два месяца. Он напал на супругов, которые выгуливали собаку в парке. Он их также избил. Женщину затащил в лес и там надругался над ней.