Прямой эфир

«Наши дети были вырезаны, жены в рабство были взяты». Личная история беженца, от которой стынет кровь

03 декабря 2021 19:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 26-й день ожидания на белорусско-польской границе. Сотни беженцев продолжают надеяться на милосердие Евросоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но в ответ тишина. 3 декабря несчастные люди провели молчаливую акцию возле транспортно-логистического центра. А еще не уставали благодарить белорусов за гостеприимство.  

Подробная картина дня в репортаже Галины Буро.  

«Наши дети были вырезаны, жены в рабство были взяты». Личная история беженца, от которой стынет кровь-1

Люди сами говорят: они не просто мигранты, а беженцы, которым дороги назад нет. Рудван показывает на телефоне фотографии, от которых стынет кровь. Он из печально известного иракского села Кочо, которое в 2014 году подверглось жестокой резне группировкой ИГИЛ. Вот на фото его полностью разрушенный дом, а это могилы – из 2 500 тысяч населения села спаслись лишь 500 человек. В том числе его семья.  

«Наши дети были вырезаны, жены в рабство были взяты». Личная история беженца, от которой стынет кровь-4

Рудван, беженец из Ирака:  
Наши дети были вырезаны, жены в рабство были взяты, сестер и жен продавали по 50 долларов на рабских торгах. Женщины от 8 до 50 лет попали в сексуальное рабство. Мужчинам было предложено принять ислам, они отказались, и за это их подвергли зверским убийствам. Моей семье удалось убежать. После этого мы стали беженцами, дома наши разрушены, мы начали жить в палатках в Иракском Курдистане. И эти палатки то водой смывает, то пожары – это невыносимые условия жизни.  

Читайте также:  

«Пришло сообщение, что 6 декабря Германия будет обсуждать их вопрос». Какое настроение у беженцев в ТЛЦ?  

Лискович: постоянно в стране идёт сбор гуманитарного груза. Более 135 тонн мы сегодня отдали беженцам  

«Исключать ничего нельзя». Игорь Гедич о том, пустят ли беженцев в Европу  

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Рудван # Галина Буро # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Минфин Беларуси о бюджете на 2022 год: «Все социальные обязательства будут выполнены»
03 декабря 2021 18:30

Минфин Беларуси о бюджете на 2022 год: «Все социальные обязательства будут выполнены»

Президент: «Не должно быть долгих, длительных разговоров, уговоров. Решение принято – исполняйте»
03 декабря 2021 18:07

Президент: «Не должно быть долгих, длительных разговоров, уговоров. Решение принято – исполняйте»

«Есть часть инфляции, которая занесена, как зараза, извне». Президент резко высказался о ценах на некоторые товары
03 декабря 2021 18:01

«Есть часть инфляции, которая занесена, как зараза, извне». Президент резко высказался о ценах на некоторые товары