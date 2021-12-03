«Наши дети были вырезаны, жены в рабство были взяты». Личная история беженца, от которой стынет кровь
Новости Беларуси. 26-й день ожидания на белорусско-польской границе. Сотни беженцев продолжают надеяться на милосердие Евросоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но в ответ тишина. 3 декабря несчастные люди провели молчаливую акцию возле транспортно-логистического центра. А еще не уставали благодарить белорусов за гостеприимство.
Подробная картина дня в репортаже Галины Буро.
Люди сами говорят: они не просто мигранты, а беженцы, которым дороги назад нет. Рудван показывает на телефоне фотографии, от которых стынет кровь. Он из печально известного иракского села Кочо, которое в 2014 году подверглось жестокой резне группировкой ИГИЛ. Вот на фото его полностью разрушенный дом, а это могилы – из 2 500 тысяч населения села спаслись лишь 500 человек. В том числе его семья.
Рудван, беженец из Ирака:
Наши дети были вырезаны, жены в рабство были взяты, сестер и жен продавали по 50 долларов на рабских торгах. Женщины от 8 до 50 лет попали в сексуальное рабство. Мужчинам было предложено принять ислам, они отказались, и за это их подвергли зверским убийствам. Моей семье удалось убежать. После этого мы стали беженцами, дома наши разрушены, мы начали жить в палатках в Иракском Курдистане. И эти палатки то водой смывает, то пожары – это невыносимые условия жизни.
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