Георгий Атаманов: «Белорусы не те, кого можно взять, наклонить и заставить делать, что они не хотят. Этого не будет»

Новости Беларуси. В программе «Постскриптум» на СТВ член совета Коммунистической партии Беларуси Георгий Атаманов и Вадим Гигин, декан факультета философии и социальных наук БГУ.

Юлия Бешанова, ведущая:

Сегодня будем говорить на такую тему, которая, казалось бы, на поверхности. Совсем скоро 9 Мая, и с этой датой в Беларуси ассоциируется очень много событий, очень много мы вкладываем в этот праздник. Давайте начнем разговор с того, почему спустя так много лет мы все еще воспитываем наше подрастающее поколение на примерах Великой Отечественной войны. Что такое происходило? Люди должны помнить и знать, к чему приведет любой военный конфликт. Страдать будет простой человек

Георгий Атаманов, член совета Коммунистической партии Беларуси:

В памяти народа всегда те события, которые он пережил не только сознанием, но и сердцем. Если взять Беларусь, то с июня 1941 года по 1944-й, до освобождения, наша республика пострадала больше всех. Мы потеряли каждого третьего, было уничтожено огромное количество населенных пунктов (порядка 6,5 тысячи), были уничтожены ценности культурные, школы, детские сады, лес, посевы, вывезено отсюда имущество, в том числе станочное оборудование, и так далее. Люди должны это помнить и знать, к чему приведет в любом случае любой военный конфликт. Страдать будет простой человек. Сохраняя это в памяти, мы должны в первую очередь говорить спасибо предкам, что позволили нам сегодня жить под мирным небом. Передавать это молодежи, научить их ценить семью, дом, уважать старших, беречь младших. То есть тем ценностям, которые у нас, у славян, давно уже выработаны. История всегда политиками использовалась в своих интересах – так было, так есть и, к сожалению, так будет. Вот почему к истории нужно очень уважительно относиться. Тот, кто не помнит свою историю, тот в будущем вряд ли увидит то, что он хочет построить. Поэтому нам очень важно сегодня те исторические события, когда мы белорусами зваться стали, действительно признаны во всем мире как народ, как нация, как люди, которые себя умеют защищать и отстаивать свои интересы на своей земле, рассказывать молодежи. Вот почему огромное внимание нужно уделить исторической науке, преподаванию истории в школах, в вузах, средних специальных учебных заведениях. Потому что некоторые вещи подаются так, как некоторым хотелось, тем, кто писал учебники, но они преследовали свою цель. К сожалению, уходят ветераны, их остается все меньше и меньше с каждым годом. «Там нет случайных людей». Вадим Гигин высказался о готовившемся госперевороте

Юлия Бешанова:

Недавно последний защитник Брестской крепости ушел, еще минус история. Умер последний защитник Брестской крепости. История мальчика, детство которого прошло на войне Георгий Атаманов:

Последние носители боевого опыта – это те, кто выполнял интернациональный долг в составе советских Вооруженных Сил в ряде государств, в том числе в Афганистане. Других, к сожалению, пока нет. А может быть и к радости. Но опыт очень востребован, и он нам еще понадобится долгие и долгие десятилетия. «Мы переживаем сложный период истории, когда мы видим, что хотят с нами сделать в очередной раз. Но я уверен – не получится» Георгий Атаманов:

Когда некоторые учебники стали переписываться, мы выходили с предложениями и критическими замечаниями, об этом говорили. Очень важно сегодня: историческая наука должна быть исторической наукой правды. Если вспомнить историю, первый, кто пострадал за правду в истории, был великий Ломоносов, когда он государыне императрице объяснял, что история государства российского не соответствует российской истории, ее написали иностранцы.

Вадим Гигин, декан факультета философии и социальных наук БГУ:

Немцы. Георгий Атаманов:

Да. Но был приговорен к смертной казни и семь месяцев ожидал повешения, потом только его помиловали. Мы много об этом зачастую говорим, но опять я вернусь к мысли, что политики всегда в своих интересах используют исторические события и трактуют их так, как им выгодно. Пытались уравновесить и фашизм, и советский период, что они друг друга вроде хотели… А кто подталкивал, кто за этим стоит, почему мы всегда видим только то, что видим? А кто готовит, как готовит, почему готовит, – мы почему-то иногда не видим. И вот это нужно рассказывать молодежи. Мы переживаем сложный период истории, когда мы видим, что хотят с нами сделать в очередной раз. Но я уверен – не получится. Белорусы не те, кого можно взять, наклонить и заставить делать, что они не хотят. Этого не будет. Юлия Бешанова:

Есть популярные сайты, которые позволяют разыскать родных, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Перед 9 Мая резкий всплеск, туда практически не зайти. Но как только проходит этот праздник, интерес резко угасает. Как его поддерживать, как рассказывать, что говорить, но вместе с тем не перегнуть палку? Будущее за молодежью, они должны понимать: фундамент создан многими-многими поколениями белорусов именно на этой земле

Георгий Атаманов:

Нужно всем понять и вспомнить свое прошлое, своей семьи: кто мои дед, отец, прадед? У восточных людей это очень хорошо поставлено, они до пятого-шестого поколения должны знать всех своих. У нас это почему-то ушло в сторону. Сегодня, встречаясь с молодежью, разговариваешь с ними, спрашиваешь: «А кто твой прадед?» Деда еще некоторые помнят, если он живой, кстати, а прадеда уже не помнят. Это важно сегодня в семье. В любом случае ячейкой общества является семья. И если родители в семье об этом не говорят, если родители не говорят о своих предках своим детям, они тогда и внукам своим вряд ли что-то расскажут. А ведь будущее за молодежью, они должны знать свою историю, они должны прекрасно понимать: фундамент создан многими-многими поколениями белорусов именно на этой земле. Это нужно ценить, знать, беречь и продолжать многие традиции. К сожалению, молодежь сегодня сидит в интернете, смотрит... Этими информационными составляющими пользуются наши недруги, по-другому я их назвать не могу, вбрасывают материалы, которые не соответствуют исторической точности. Туда вбрасывают вещи, которые разлагают сознание, культуру, нравственность, духовные составляющие. И вот эти вещи – обычные, бытовые – нужно рассказывать молодежи. Они поймут, потому что если мы будем формировать и в семье, и в школе, рассказывать об этих событиях, что хорошо, что плохо, как относиться к этому, как к тому, как оценить – учить анализировать. Прав был Маркс – подвергай все сомнению. А они сегодня зачастую информацию вбросили… «Почему правду нужно всегда доказывать? В ложь верят сразу» Сегодняшние события – что там рассказывают? Какой там переворот, кто хотел? Это все ложь, это все ерунда. Так это же правда. Почему правду нужно всегда доказывать? В ложь верят сразу. Вот в этом плане информационно-идеологическая работа должна быть поставлена на новый уровень, который требуют сегодняшняя обстановка и взгляд в будущее.