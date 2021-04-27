«Там нет случайных людей». Вадим Гигин высказался о готовившемся госперевороте

Новости Беларуси. В программе «Постскриптум» на СТВ член совета Коммунистической партии Беларуси Георгий Атаманов и Вадим Гигин, декан факультета философии и социальных наук БГУ.

Юлия Бешанова, СТВ:

Чем дальше события уходят в историю, тем сложнее, чтобы молодое поколение переживало и сопереживало. Еще два поколения назад у нас не было вопроса, как воспитать и как рассказать. Как с этим быть? Весь мир еще до конца не усвоил уроки Второй мировой. Мы заново осознаем эти события

Вадим Гигин, декан факультета философии и социальных наук БГУ:

Во-первых, о самой войне. В эти шесть лет – с 1939-го по 1945-й (если говорить о Великой Отечественной, то с 1941-го по 1945-й) уложилось столько событий, которых хватило бы на несколько столетий более спокойной истории. И весь мир еще до конца не усвоил уроки Второй мировой. Идут поколения, а мы открываем какие-то новые страницы, заново осознаем вот эти события. И это история не только белорусская – по всему миру это происходит, даже в тех странах, которых война затронула, может быть, не так сильно, как Беларусь. Ну а для нас это становление белорусской нации. Нация формируется и заявляет о себе громко всему миру, когда ей брошен вызов. Такого вызова, какой был перед нами 22 июня 1941 года (80 лет назад), не было никогда. К нам пришел враг, который хотел уничтожить белорусский народ, и не только белорусский – русских, украинцев. Генеральный план Ост – подавляющее число белорусов должно было быть выселено за Урал в концлагеря. Что значит выселено? Евреев по окончательному решению там тоже не написано, что должны были уничтожить, – выселить. Куда их выселили? Освенцим, Треблинка, Тростенец – то есть полное уничтожение. Минимум 10-15 % должно было быть истреблено в любом случае: это интеллигенция, думающие люди, харизматичные – пассионарии, как называл их Гумилев. Остальные должны были бы стать рабами. Вот вызов, мы с этим справились вместе с нашими братьями, победили и мы этим гордимся. Георгий Атаманов: «Белорусы не те, кого можно взять, наклонить и заставить делать, что они не хотят. Этого не будет» Юлия Бешанова:

Мы можем говорить, что это и есть становление и начало белорусской государственности в современном понимании? «Белорусы заявили всему миру о том, что мы есть, о белорусских партизанах узнали даже в Голливуде»

Вадим Гигин:

Не начало, безусловно. Но это пик. Если смотреть белорусскую государственность в XX столетии, 1917 год – Всебелорусский съезд, мы заявляем, что мы хотим самоопределяться. Юлия Бешанова:

Что мы нация. Вадим Гигин:

Конечно. 1 января 1919 года формируется Белорусская Советская Социалистическая Республика как полноценное суверенное государство. 1922 год – мы входим в состав Советской федерации. 17 сентября 1939 года – воссоединение Беларуси, беспрецедентный акт в нашей истории, весь белорусский народ объединился в едином белорусском национальном государстве. 1941 год – нам брошен вызов. 3 июля 1944 года – освобождение. Понимаете, когда говорят: «А вот 3 июля – это независимость или нет? Мы же не стали независимы от Советского Союза». Так тогда и задачу такую никто не ставил. Независимость – это когда ты освобождаешься от захватчика, мы изгнали оккупанта, и эта дата у людей в сознании отложилась как величайший праздник, как затем и 9 Мая. Белорусы заявили всему миру о том, что мы есть, о белорусских партизанах узнали даже в Голливуде – фильмы снимали о наших предках, которые сражались за свою свободу и независимость. Да, в рамках Советского Союза, но гордо подняв голову и заявляя на весь мир, что это мы, белорусы. Как Купала написал в своих гениальных строчках в то время: «Партызаны, партызаны, беларускія сыны». Этот символ стал узнаваем по всему миру, и мы должны гордо нести это Знамя Победы, которое тогда подняли наши предки. Юлия Бешанова:

Но сейчас все активней попытки превратить историю в политику, перевести это в политическую сферу. Стряхивают пыль со старых конфликтов, те же Куропаты – это все политизировано. Насколько сейчас историю реально донести такой, какой она была? Что для этого нужно делать? «Мы должны историю защитить от фальсификаций»

Вадим Гигин:

Для каждого история своя. Другое дело, что мы должны историю защитить от фальсификаций. Когда мы упоминаем, что уже прошли поколения, может быть, стираются события. А почему? Юлия Бешанова:

Мы же долго молчали о тех же Куропатах. Вадим Гигин:

Смотрите, США. 200 с лишним лет независимости, но они до сих пор Джорджа Вашингтона, Джефферсона, Франклина – мы можем бесконечно перечислять, кто тогда был, это отцы-основатели Соединенных Штатов – и они по ним, как когда-то советский поэт призывал, строят свою биографию. Хотя уже сменились многие поколения. Возьмите Гражданскую войну и личность Авраама Линкольна – она до сих пор значима, хотя никто уже не помнит, каким был Линкольн человеком. Многие детали узнаются о жизни великих людей, может быть, не самые хорошие и не самые яркие. Но каждый на историю смотрит по-своему: кто-то как на историю героев со всеми их конфликтами, проблемами, неудачами и победами; а кто-то смотрит глазами камердинера: какие кальсоны надевал, какие носочки, с кем спал и как, пардон, ходил в уборную. Каждый для себя историю выбирает. Я считаю, что у нас великая история великого народа, и мы еще до конца не усвоили как следует. Юлия Бешанова:

В нынешней ситуации насколько востребована та память о Великой Отечественной войне, насколько она востребована в нынешних условиях? Коллективное массовое сознание белорусов патриотичное. Наша задача – очень аккуратно к этому относиться

Вадим Гигин:

Я постоянно общаюсь с молодыми людьми, и общественные опросы показывают, что… Не так давно было проведено несколько исследований: Великая Отечественная война признается как ключевое событие нашей истории во всех возрастных группах. Кстати, как и наш национальный флаг, государственный. Мы будем отмечать День герба и флага вместе с 9 Мая, в один день, это очень показательно в этом году, что День герба и флага совпадает с Днем Победы, это важно. Так вот, наши национальные символы (государственные герб и флаг) тоже признаются как полностью соответствующие историко-культурному коду белорусов во всех возрастных группах. И мы эту тенденцию наблюдаем на протяжении уже двух минимум десятилетий. О чем это говорит? Это коллективное массовое сознание белорусов – оно устойчивое, патриотичное. Патриотизм, память историческая являются основой базовых ценностей. Наша задача – очень аккуратно к этому относиться, не перегнуть палку, работу с исторической памятью не превратить в пропаганду, уйти от компанейщины, видеть угрозы и нападки, которые постоянно идут. Что такое, если парламенты зарубежных стран на одну доску ставят гитлеризм и Советский Союз? Это плевок в нашу историю, мы должны защищаться активно. Юлия Бешанова:

Практически уравнивают. Вадим Гигин:

Мы должны защищаться активно. Юлия Бешанова:

Ну а как защищаться?

Вадим Гигин:

Во-первых, реагировать политически. Должны реагировать партии, парламенты на уровне государства, Министерству иностранных дел на это отвечать, вплоть до временного отзыва на консультации послов из этих стран и предъявления претензий тем дипломатическим представителям, которые находятся здесь. Юлия Бешанова:

То есть с польским МИДом был симметричный ответ? «История – это не что-то, что нас не касается, это часть нас самих» Вадим Гигин:

История – это не что-то, что нас не касается, это часть нас самих. Во-вторых, реагирует общественность – не надо сдерживать. Я посмотрел, когда в Польше начали сносить памятники, как поднялась наша молодежь. Белорусский республиканский союз молодежи и Брестский областной комитет (у них хорошие связи с люблинскими товарищами) на некоторое время, может быть и сейчас, я не отслеживал некоторое время эту информацию, сумели остановить снос этих памятников. Они подняли настоящую волну. Нужно видеть эту общественную инициативу. Когда люди надевают ленточки по праздникам, когда берутся за руки, когда поднимают портреты своих родных, – это массовый энтузиазм, стремление приобщиться к истории. Некоторые говорят, что это вы делаете раз или два в году, но даже это важно. Конечно, засасывает быт, у нас есть свои дела, но то, что у человека возникает особое ощущение приподнятости, причастности раз, два, три, пять раз в году… У нас должно быть несколько таких дней исторической памяти. Юлия Бешанова:

День Независимости, в принципе, тоже подвязан под Великую Отечественную. Вадим Гигин:

Посмотрите 17 сентября – День воссоединения. Я считаю, что в этом году и все последующие годы эту дату мы должны отмечать полноценно, мы должны показывать единство белорусского народа, это очень важно для нас. Конечно, учебные курсы, учебники истории. Что такое учебник истории? По сути, это гражданская библия. Библия делает из человека христианина.

Юлия Бешанова:

Молодежь сейчас несколько по-иному воспринимает новые форматы, интернет, информации действительно много. Как помочь разобраться и какие форматы воспринимают сегодня те же студенты, с которыми вы работаете? Важно просвещать молодежь. Нужно идти в ногу со временем, даже где-то опережая его Вадим Гигин:

Молодежи нужно рассказывать понятным языком, важна системность. Но мы должны систему завершить. Сейчас мы предлагаем государству целый ряд мер, в частности введение в высшей школе курса «Основы белорусской государственности». Он как бы завершает историческое образование. Да, человек учит в школе историю Беларуси, всеобщую историю, но концептуально, уже поступая в вуз, а у нас де-факто массовое высшее образование, он должен завершить это историческое, обществоведческое образование этим курсом. Понять, откуда пошла белорусская земля, кто наши братья, где мы, как мы в этом мире расположены, как устроено государство, где наши корни? Следующий важный момент – нельзя повторять опыт создания мягкого тоталитаризма, пути, по которому пошли Прибалтика, Польша, Украина, эти институты национальной памяти, которые фактически вводят цензуру на исторические исследования. Не надо идти их путем. Это не эффективно. Пусть эти деньги бросают в топку. В Украине ввели этот пресловутый украинский институт, над ним весь мир смеется. Этот институт исторической памяти украинский презирает все историческое сообщество, вне зависимости от их взглядов. Он фактически выведен за пределы научного сообщества. Нам нужна комиссия по исторической памяти или Совет, коллегиальный орган, открытый, куда вошли бы авторитетные общественные деятели, историки. И они бы консультировали государство по ключевым моментам: кому устанавливать памятники, какие улицы и как называть, какие акценты расставлять исторические. Именно консультировать, но принимая ответственные и взвешенные решения. То, что нам нужно закрывать исторические лакуны диссертациями, монографиями – у нас же целые периоды спорные и события не закрыты научными исследованиями, и нам это нужно сделать в ближайшее время.

И, конечно, целый цикл просветительских программ для молодежи: это и в социальных сетях, не надо забывать и традиционные СМИ. Мы должны не «спать в шапку», говоря по-народному, а идти в ногу со временем, даже где-то опережая его. Здесь очень важна системность. Юлия Бешанова:

Мы уже не раз говорили, что в Беларуси есть общая национальная идея, но нет формулировки, нет конкретных пунктов. Тот Совет, о котором вы говорили, тоже должен был бы этим заниматься? Сформулировать четкую национальную идею, которая будет объединяющей? Или это невозможно в условиях нынешних? Когда ты смотришь в прошлое широко открытыми глазами, то ты и в будущее так же уверенно смотришь Вадим Гигин:

Нужно искать. Мне даже пару раз приходилось публично с Президентом спорить. Александр Григорьевич говорит… Юлия Бешанова:

…нужна национальная идея. Вадим Гигин:

Да. Нужна, но «вот вы ее не выработали». Я говорю: «Александр Григорьевич, как? Есть «за сильную процветающую Беларусь», есть исторический фундамент». Говорит: «Нет, еще не чувствую, что это то самое, за что нужно ухватиться». Юлия Бешанова:

Может быть, потому что Великая Отечественная война содержит очень много спорных моментов, о которых вы говорили? Вадим Гигин:

А не надо бояться спорных моментов не только в Великой Отечественной войне, но и в прошлых периодах. Мне нравятся в этом плане англичане. Самые великие их герои, которыми они гордятся – Ричард Львиное Сердце, Вильгельм Завоеватель, Черчилль, – те люди, которыми гордится нация, которые создали эту нацию, они абсолютно спокойно говорят об их слабых чертах как личностей или ошибках, которые были допущены. И вот эта открытость, правда формирует уверенность в своем прошлом, оно не должно быть непредсказуемым. У нас всегда говорят: у нас непредсказуемое прошлое. Уверенность в прошлом – когда ты смотришь в прошлое широко открытыми глазами, не прищуриваясь на один глаз, то ты и в будущее так же уверенно смотришь. Поэтому здесь главное говорить правду, как бы это ни банально звучало, а форматы придут сами. Когда человек молодой, пожилой видит, что ты от него ничего не скрываешь, видит, что ты готов отвечать на спорные вопросы, то он тебе будет доверять. Говорят: вот, знаете, партизаны иногда вели себя как-то некорректно, что-то, может быть, у кого-то забрали…

Во-первых, давайте с каждым фактом разберемся. Во-вторых, нужно понимать: в лесу находится огромная армия. У нас в мирном времени даже войска когда находятся, и то бывает, совершают какие-то правонарушения и даже преступления. А что говорить о военном времени? Вот я себя ставлю на то место. Если бы ко мне пришли люди, которые борются за свободу и независимость моей страны, я бы сам хотел им чем-то помочь. В-третьих, зачастую эти факты оказываются ничем не подтверждены, это не факты, это домыслы, которые порождались тогда в среде тех людей, которые, возможно, хотели сотрудничать с теми же немцами. Давайте разбираться, откуда что идет, откуда рождается факт и является ли он фактом. Когда мы ведем открытый разговор, то мы, во-первых, выясняем позицию друг друга, а во-вторых, мы понимаем, что мы одна нация, мы можем по-разному смотреть на события, можем чего-то недопонимать, у нас разный уровень освоения исторических знаний. Не все профессиональные историки, да и некоторые профессиональные историки порой руководствуются своими идеологическими доктринами, которые они усвоили еще до того, возможно, как получили историческое образование. Но в открытой, честной дискуссии рождается подлинная национальная история, а формирование нации и ее успешное развитие без фундаментальной национальной истории невозможно. О готовившемся госперевороте: есть западный след. Это почерк американских спецслужб Вадим Гигин:

У нас есть инструменты. Я оптимист. Многие говорят, что мы недоработали. Да, много где недоработано, много критики, себя мы критиковали много раз и еще будем критиковать, мы в этом плане открыты. Но у нас есть и инструменты, и талантливые журналисты, у нас есть историки, которые готовы объяснять, просто нужно не стесняться. У нас, у белорусов, есть национальная черта – мы своих успехов порой стесняемся. Даже иногда хотим где-то их спрятать, каб суседзі не бачылі, каб не зглазіў хто. Как у меня в деревне говорили: каб чары не навялі. И мы своими достижениями, успехами иногда не умеем так гордиться и так популяризировать, как некоторые другие народы.