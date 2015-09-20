Представители Всекитайской Федерации Молодежи посетили Брестскую крепость

Новости Беларуси. «Беларусь – страна дружбы и национального согласия». Под таким девизом прошла встреча китайской делегации с нашими юношами и девушками. В Брест приехали представители одной из самых массовых организаций мира — Всекитайской Федерации Молодежи, в рядах которой более 300 миллионов человек. Несмотря на то, что страны разделяют тысячи километров, общих тем оказалось более чем достаточно — это и молодежное предпринимательство, и поддержка одаренных ребят и совместные проекты и, конечно же, историческая память.

Гости из Поднебесной приняли участие в открытых дебатах «Выбирай.Бай», а также обсудили конкретные шаги по укреплению существующих и налаживанию новых контактов между молодежными организациями Беларуси и Китайской Народной Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чай Чи Сун, представитель делегации (Китай):

Мы видим хорошие перспективы в расширении сотрудничества между белорусской и китайской молодежью. Особенно интересны для нас совместные научные проекты и сотрудничество в сфере искусства. Крайне полезным было посещение Брестской крепости — это то место, где нужно воспитывать молодежь на примерах героического прошлого и уроках Второй мировой войны.

Соглашение о сотрудничестве между БРСМ и Всекитайской Федерации Молодежи было заключено 4 года назад. Главными приоритетами взаимного сотрудничества называют информационный обмен, реализация патриотических проектов и развитие волонтерского движения.