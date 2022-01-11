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Азарёнок из Казахстана: «Бандиты разгромлены, войска готовятся отправиться домой»

11 января 2022 16:34
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Новости Беларуси. Белорусские миротворцы продолжают выполнять задачи по охране военных объектов Казахстана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наши ребята работают как самостоятельно, так и в составе смешанных сторожевых постов совместно с местными военнослужащими. Напомним, в Казахстане работает съемочная группа СТВ.  

Последняя информация из аэропорта Жетыген в материале Григория Азаренка.  

ОДКБ продолжает выполнять миротворческие задачи. Белорусы на посту.  

Азарёнок из Казахстана: «Бандиты разгромлены, войска готовятся отправиться домой»-1

Григорий Азаренок, корреспондент:  
Аэродром Жетыген. Его стратегическое значение переоценить сложно. Именно сюда прибывают основные контингенты миротворческих сил ОДКБ. Его защищают наши ребята, витебские десантники.  

Для наших бойцов это первый не учебный поход. И они на высоте. Сейчас можно с полной уверенностью заявить: вооруженный мятеж подавлен. Интервенция террористов провалилась, а войска ОДКБ проявили себя как реальная сила, с которой должны считаться все в мире.  

А для любителей демократии и разных прав – цифры. Беспорядками стране нанесен ущерб на 2 миллиарда долларов. Не будем говорить уже про отрезанные головы, сожженные дома и прочие прелести якобы народного волеизъявления. Бандиты разгромлены, войска готовятся отправиться домой.  

«Попытки проникнуть на охраняемые объекты не было». Что говорят белорусские миротворцы в Казахстане?  

# Протесты в Казахстане # общество # Григорий Азарёнок # Фотофакт

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