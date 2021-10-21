Под Минском обнаружили захоронение 8 тысяч жертв Великой Отечественной войны

Оно установлено в ходе расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа. О массовом расстреле людей фашистами вблизи урочища Уручье рассказали местные жители. Сверив данные с архивами, эксперты обнаружили захоронение. По предварительным данным, здесь погребено 8 тысяч человек. По сохранившейся обуви можно предположить, что здесь останки мужчин, женщин и даже детей. Судмедэксперты сейчас проводят проверку. В будущем на месте захоронения заложат мемориал в память о каждом погибшем.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Что касается этого места непосредственно, то его важность, думаю, очень велика. О его существовании было известно. Сразу по горячим следам после войны в рамках работы Чрезвычайной комиссии по расследованию преступлений немецко-фашистских захватчиков на территории БССР было установлено место массовых расстрелов мирного населения, советских военнопленных. Это не одно место, это целый ряд массовых захоронений. Но, к сожалению, в то время не было принято достаточных мер для того, чтобы зафиксировать их на месте и мемориализировать. В будущем все места, которые до сих пор были неизвестны, будут мемориализированы. Будет увековечена память жертв, которые там погибли. А прокурорские работники в рамках расследования приобщат к материалам уголовного дела эти страшные находки, которые будут подтверждать факты геноцида белорусского народа в период 1941-1944 годов.