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Генпрокуратура о дисциплине в АПК: «К лицам, не обеспечившим должный порядок, будут приняты жёсткие меры»

10 июля 2022 16:57
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Новости Беларуси. Помощь аграриям и ситуацию в сельском хозяйстве, от которой напрямую зависят цены на продукты, обсуждали на большом совещании Президента с руководством Совета министров и губернаторами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

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Генпрокуратура о дисциплине в АПК: «К лицам, не обеспечившим должный порядок, будут приняты жёсткие меры»-1

Вячеслав Демидович, заместитель начальника управления – начальник отдела по надзору Генеральной прокуратуры Беларуси:
О выявленных нарушениях прокуроры систематически информируют органы исполнительной власти, требуя принятия комплекса мер, направленных на наведение должного порядка в сфере животноводства. С учетом поручений главы государства и складывающейся обстановки в настоящее время органы прокуратуры проводят комплекс дополнительных мероприятий, по результатам которых к лицам, не обеспечившим должный порядок, будут приняты жесткие меры прокурорского реагирования.

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# Прокуратура Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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