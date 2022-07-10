Генпрокуратура о дисциплине в АПК: «К лицам, не обеспечившим должный порядок, будут приняты жёсткие меры»

Лукашенко: впереди голод, как все кричат, будет непросто. Подробнее здесь .

Новости Беларуси. Помощь аграриям и ситуацию в сельском хозяйстве, от которой напрямую зависят цены на продукты, обсуждали на большом совещании Президента с руководством Совета министров и губернаторами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Вячеслав Демидович, заместитель начальника управления – начальник отдела по надзору Генеральной прокуратуры Беларуси:

О выявленных нарушениях прокуроры систематически информируют органы исполнительной власти, требуя принятия комплекса мер, направленных на наведение должного порядка в сфере животноводства. С учетом поручений главы государства и складывающейся обстановки в настоящее время органы прокуратуры проводят комплекс дополнительных мероприятий, по результатам которых к лицам, не обеспечившим должный порядок, будут приняты жесткие меры прокурорского реагирования.