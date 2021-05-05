Генпрокуратура о деле Тихановского и его сообщников: «Государству причинён ущерб на сумму более 3 млн рублей»

С июня 2019 года они планировали организацию массовых беспорядков на территории страны в период подготовки и проведения избирательной кампании – 2020. Публичные призывы распространяли в интернете.

Новости Беларуси. Дело Тихановского и его сообщников направлено в Верховный суд для определения подсудности. Кроме главного фигуранта Сергея Тихановского обвиняемыми проходят также Статкевич, Попов, Лосик и ряд других лиц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Далее под различными предлогами, в том числе сбора подписей, окружение Тихановского проводило незаконные массовые мероприятия. Велась целенаправленная работа по обострению политической и социальной напряженности в стране. Видео с пикетов выкладывали в сеть. Звучали и угрозы.

Анжелика Курчак, начальник управления взаимодействия со СМИ Генеральной прокуратуры Беларуси:

Тихановский 27 мая прошлого года в Могилеве в целях воспрепятствования работе Центризбиркома во время видеотрансляции высказал угрозы в адрес председателя комиссии Ермошиной о нарушении неприкосновенности и вторжении в ее жилище, ином ограничении ее законных прав.

В результате противоправных действий Тихановского и его сообщников государству причинен ущерб на сумму более 3 миллионов рублей. На имущество обвиняемых наложен арест на сумму свыше 2 миллионов рублей.

После изучения уголовного дела в Генпрокуратуре пришли к выводу о том, что обвинения фигурантам дела предъявлено обоснованно и подтверждено собранными доказательствами.

Обвиняемые находятся под стражей. Оснований для изменения этой меры нет.