«Вернули орден, который нашли в далёком Израиле». Вот какие проекты готовит газета «Шахтёр» к 9 Мая

Новости Беларуси. 5 мая в Беларуси – День печати, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В центральном регионе около 30 районных изданий. В них работают более сотни журналистов, фотографов и редакторов. Каждый день они освещают жизнь регионов и своих земляков.

Наталья Павленко, главный редактор газеты «Шахтер»:

Мы поехали по деревням Солигорского района и собирали материал – воспоминания уже о том, как освобождали, что люди помнили, что рассказывали их родители, бабушки, дедушки. Вот готовим такой большой разворот, который посвящен этой теме, потому что он прямо задел за живое и журналистов, которые собирали этот материал, и, надеюсь, что мы донесем его и нашим читателям. И еще хотелось бы сказать, очень такая интересная тема у нас – солигорчанке, которая дочка ветерана, вернули орден, который нашли в далеком Израиле. И вот о судьбе этого ордена тоже рассказываем в ближайшем номере.