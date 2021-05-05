«Вернули орден, который нашли в далёком Израиле». Вот какие проекты готовит газета «Шахтёр» к 9 Мая

Новости Беларуси. 5 мая в Беларуси – День печати, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В центральном регионе около 30 районных изданий. В них работают более сотни журналистов, фотографов и редакторов. Каждый день они освещают жизнь регионов и своих земляков.
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В Солигорском районе, например, зарегистрировано сразу три печатных издания. Одна из них – газета «Шахтер». Социально-экономическое развитие района, культурные события и выдающиеся люди – самое интересное на страничках районки – заслуга 15 сотрудников редакции. О читательском доверии свидетельствует и постоянно растущий тираж газеты, один из самых высоких в Минской области среди региональных изданий – 8 000 экземпляров.
Ознакомиться с новостями региона можно и в электронном формате на информационном портале издания. Немало интересных проектов. Один из них редакция готовит к 9 Мая.
Наталья Павленко, главный редактор газеты «Шахтер»:
Мы поехали по деревням Солигорского района и собирали материал – воспоминания уже о том, как освобождали, что люди помнили, что рассказывали их родители, бабушки, дедушки. Вот готовим такой большой разворот, который посвящен этой теме, потому что он прямо задел за живое и журналистов, которые собирали этот материал, и, надеюсь, что мы донесем его и нашим читателям. И еще хотелось бы сказать, очень такая интересная тема у нас – солигорчанке, которая дочка ветерана, вернули орден, который нашли в далеком Израиле. И вот о судьбе этого ордена тоже рассказываем в ближайшем номере.
К слову, в 2021 году газета «Шахтер» отмечает юбилейную дату – 90 лет со дня основания.