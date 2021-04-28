Эти кадры не должны были стать публичными. Признания заговорщиков группы Статкевича-Тихановского

Новости Беларуси. Что такое диктатура меньшинства, публичные признания тех, кто обещал построить страну для жизни и чьи же все-таки те самые найденные 900 тысяч долларов? Агентство теленовостей выпустило фильм, как группа Статкевича-Тихановского и их соратники хотели повернуть общественное мнение в Беларуси и совершить цветную революцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И все это под вывеской «Страна для жизни». В ход шли все способы: фальсификации, психологическая борьба, подкуп активистов и подготовка к уличной войне. Тут же и ответ на вопрос, что же такое диктатура меньшинства. «3 % населения выходят на улицы – и власть начинает рассыпаться» – вот она, формула успеха оппозиции от Статкевича, и вот о каких 3 % говорили невероятные. А эти кадры не должны были стать публичными. Вашему вниманию одна из планерок штаба Тихановского. Публичные признания заговорщиков о том, что им нужны не выборы, а протесты.

– Значит, люди готовы. Ну Гомель вы знаете. Он вообще такой протестный город, готовы вообще на кардинальные вещи: подходить к исполкому, вызывать начальство, требовать пересчета. – Наша задача будет все-таки захват исполкома. – План такой: убрать всех глав администраций, поставить замов под контроль и на каждый район поставить по одному из уполномоченных представителей, которые будут следить за их действиями.

А это хорошо знакомые кадры, как в доме четы Тихановских нашли 900 тысяч долларов. О том, что их подбросили, не раз говорил Сергей. Однако в скором времени у его семьи появилась другая версия. Вашему вниманию еще одно доказательство, что это именно его деньги. Это фрагмент телефонного разговора, где мать Тихановского и Светлана Тихановская обсуждают, так как же себя вести после того, как первая призналась, что деньги их. И вот что любопытно: желая совершить госпереворот, никто из оппожурналистов отчего-то не сказал, что «создатель страны для жизни» соврал.