Александр Лукашенко проводит встречу с Игорем Додоном

Примечательно, что с 5 по 7 мая проходит визит делегации парламента Молдовы в Беларусь. Запланированы встречи в Национальном собрании и правительстве. Состоится также официальное открытие бюста-памятника молдавскому воину, Герою Советского Союза Иону Солтысу, установленного в Минске на пересечении улиц Солтыса и Ваупшасова. Делегация также посетит мемориальный комплекс «Хатынь», примет участие в закладке капсулы с землей с мест захоронения молдавских воинов, погибших при освобождении Беларуси, в крипте Храма-памятника в честь Всех Святых.