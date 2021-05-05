Александр Лукашенко проводит встречу с Игорем Додоном
Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко 5 мая проводит встречу с председателем партии социалистов Республики Молдова, экс-президентом этой страны Игорем Додоном, сообщает БЕЛТА.
Telegram-канал «Пул Первого» уточняет, что встреча проходит за городом. Опубликованы несколько совместных фотографий белорусского лидера с Игорем Додоном.
Фото: Telegram-канал «Пул Первого»
Фото: Telegram-канал «Пул Первого»
Примечательно, что с 5 по 7 мая проходит визит делегации парламента Молдовы в Беларусь. Запланированы встречи в Национальном собрании и правительстве. Состоится также официальное открытие бюста-памятника молдавскому воину, Герою Советского Союза Иону Солтысу, установленного в Минске на пересечении улиц Солтыса и Ваупшасова. Делегация также посетит мемориальный комплекс «Хатынь», примет участие в закладке капсулы с землей с мест захоронения молдавских воинов, погибших при освобождении Беларуси, в крипте Храма-памятника в честь Всех Святых.