В горах Дагестана отметили День белорусского драника

Иногда самые глобальные проекты дружбы между народами рождаются из самых простых и вкусных вещей. 20 сентября в Дагестане отметили День белорусского драника. Это не просто гастрономический фестиваль, а живая история о том, как искренняя любовь к простому блюду, высказанная поэтом, смогла объединить две культуры и две республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. День белорусских драников не оставили без внимания в Беларуси. Теплое приветствие организаторам и гостям от белорусского лидера передала пресс-секретарь Президента Беларуси. Наталья Эйсмонт отметила, что это еще больше укрепляет и расширяет белорусско-дагестанскую дружбу и в целом белорусско-российские отношения. Алина Мычко расскажет, как развивались события.

Сентябрь 2024-го. Во Дворце Независимости собрались представителями разных национальностей, проживающих в нашей стране. Обсуждали вопросы поддержания межнационального мира – тема как никогда актуальная в современных геополитических условиях. Тогда один из участников встречи – дагестанский поэт Хизри Асадулаев – поделился с Президентом своей любовью к белорусским драникам. И рассказал о желании провести в родном селе целый праздник, посвященный этому блюду. Глава государства идею поддержал.

И 100 килограммов отборного белорусского картофеля с президентского подворья отправили в горы Дагестана. Уже весной сорт «Першацвет» отечественной селекции пустил корни в высокогорном селе Карата Ахвахского района. Пахотных земель там немного. Под наш корнеплод выделили самые плодородные.

Шарип Шарипов, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана:

Беларусь – союзническое государство и один из главных производителей картофеля. Сегодня картофель востребован. В Дагестане серьезные проекты в сельском хозяйстве реализуются. И уверен, сегодняшнее событие, значимое событие, подтолкнет в том числе к развитию, дальнейшему восстановлению в Нагорном Дагестане.

Сажали целым селом. Для местных это был настоящий праздник. Соблюли все национальные традиции. Землю, как в старину, вспахали плугом, клубни поливали из кувшинов.

Старания горцев даром не прошли. И несмотря на непростые погодные условия, засуху и жару, урожай получился отменный: с килограмма семян собрали до 10 килограммов картошки.

Хизри Асадулаев, председатель Международного общественного объединения «Горо»:

Хотел бы прежде всего поблагодарить Александра Григорьевича Лукашенко за то, что он внял просьбе, услышал и дал возможность нам посадить картошку из его лучших сортов здесь, на нашей родной земле, в горах. Белорусы – очень трудолюбивый, дружелюбный и гостеприимный народ. И нам нужны такие люди, такой народ и тесные связи с ними. И это, может, даже будет способствовать тому, чтобы на высоком правительственном уровне могли заключать свои контракты межгосударственные. История получила вкусное продолжение. И сегодня в Дагестане с размахом отметили День белорусского драника. Блюдо готовили по старинным рецептам, приправляли белорусской сметаной. Так наша картошка покорила сердца местных жителей.