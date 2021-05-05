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Участвовали более 150 тысяч человек. В Минске подвели итоги весеннего благоустройства

05 мая 2021 13:07
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Новости Беларуси. В Минске подвели итоги марафона весеннего благоустройства, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Участвовали более 150 тысяч человек. В Минске подвели итоги весеннего благоустройства-1

В субботниках приняли участие более 150 тысяч добровольцев – трудовые коллективы, учащаяся молодежь, активисты БРСМ и представители общественных объединений.

Участвовали более 150 тысяч человек. В Минске подвели итоги весеннего благоустройства-4

Убраны дворы, подъезды, подвалы и чердаки. Коммунальщики вывезли более 4,5 тысячи кубометров отходов. Провели ремонт и покрасили около 8,5 тысячи единиц детского игрового и спортивного оборудования, отремонтировано почти 10 тысяч малых архитектурных форм, еще 2 тысячи контейнеров для сбора мусора. Обновили и дорожное покрытие.

Участвовали более 150 тысяч человек. В Минске подвели итоги весеннего благоустройства-7

Кроме того, провели масштабные работы по озеленению. В рамках проекта «Зеленый двор вместе!» уже высажено без малого 8 тысяч деревьев и около 25 тысяч кустарников.

# Субботники в Беларуси # общество # Фотофакт

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