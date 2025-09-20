От +9 до +22, существенных осадков не ожидается – прогноз погоды в Беларуси на неделю

В начале рабочих будней, благодаря усилению тропического-барического гребня со Средиземного моря, ожидается поступление очень теплых воздушных масс юго-запада и юга Европы. В результате этого среднесуточная температура превысит климатическую норму на 5-8 градусов. Температура воздуха ночью составит в основном от +9 до +16. В середине дня воздух будет прогреваться до 22-29 градусов. Преимущественно без осадков, и лишь днем на северо-западе страны есть небольшая вероятность кратковременного дождя. В темное время суток не обойдется без тумана.

В середине недели в атмосфере над Европой ожидается перестройка воздушных потоков. Вслед за перемещением серии атлантических циклонов на европейский север России воздушные потоки перестроятся на северо-западные. И вслед за смещением полярного фронта в страну стремятся прохладные воздушные массы со Скандинавии, вытесняя тепло на юг. Фронтальные разделы в это время принесут кратковременные дожди разной интенсивности. В отдельных районах прогремят грозы и усилится ветер. Дневная температура на большей части страны понизится до +12 и +19.

В конце недели республика окажется под влиянием скандинавского антициклона, смещающегося через Беларусь на Украину. С собой он принесет холодные воздушные массы арктического происхождения и дальнейшее понижение температуры. Ночью воздух будет охлаждаться до +1 и +8. При прояснениях есть вероятность первых заморозков. Днем термометры в основном будут показывать от +9 и +16. Существенных осадков не ожидается.

Подробный прогноз по областям страны: