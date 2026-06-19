Генетика в АПК – коровы как с картинки? Лукашенко показали передовое хозяйство в окрестностях Минска

Глава государства посетил предприятие «БелИнтерГен». Главная тема рабочей поездки – развитие племенного животноводства. Это особое направление в сельском хозяйстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь же Александр Лукашенко ознакомился с работой местного молочно-товарного комплекса с весьма звучным названием «Яченка» и высоко оценил обустройство профилактория для телят. Это, по сути, детский сад, где малыши пребывают в полном комфорте и безопасности. Но можно ли этот опыт масштабировать в другие регионы и каковы рецепты успеха в одной из флагманских отраслей АПК?

Идиллия, правда? Зеленый простор, разграниченный белоснежным забором, и коровы, как из рекламы шоколада. Но это реальный пейзаж в окрестностях Минска. Узденский район и хозяйство, где выращивают джерсейскую и голштинскую породы. Хозяйство, которое Президенту презентовали как «особенное». Приглашали посмотреть на передовые технологии. И вот.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мне говорят, что это перспектива вообще сельского хозяйства в стране. Что перспективного в этом хозяйстве? Я же приехал не потому, чтобы, как Александр Николаевич [Александр Косинец, заместитель председателя ВНС – прим. ред.] говорит, посмотреть, как скот кормят. Я хорошо это знаю и знаю, как надо кормить скот. Ну в чем изюминка этого хозяйства? У тебя 900 гектаров земли, да? Иван Кысса, директор ООО «БелИнтерГен»:

Пока 800, там 24, но уже в этом году будет 1 000 гектаров.

Изюминку искали долго, на протяжении всего визита. Вникали в детали кормления и ухода, дискутировали о подходах к надоям, должны ли они быть стабильно средними или разово пиковыми. Сошлись на том, что строгое соблюдение технологий – база, без которой ничто не будет работать. Но больше концентрировались на вопросах генетики. Эта местная фишка следует из названия и сферы интересов хозяина – биотехнолога, который взял и ушел из кабинетной науки в поля. Просто потому, что было интересно, как можно заработать на молоке, на племенных животных и построить новый комплекс на месте старых ферм.

Александр Лукашенко:

Доктор, наука, академик будущий. И вдруг все это бросил, поехал в деревню, взял захудалые две фермы, вокруг земли, и начал там работать. Иван Кысса:

Все мы это делаем за счет развития. За свои деньги. У нас 2005 голов крупного рогатого скота, 832 головы – коровы. Это на 1 июня. Ежегодно рост производства у нас 130 %. Надоили в прошлом году 12 тысяч литров молока, в этом году уже будет 13 300. И вот самое интересное, что в стойловый период у нас был постоянно удой 38 литров в течение года. Но показатели жира и белка очень высокие. Люди, причастные к прошлому и настоящему белорусского АПК, поддерживают. Если мы хотим развиваться, нужно заниматься генетикой и чистотой пород, которые работают в интересах белорусского сельского хозяйства.

Надежда Котковец, кандидат экономических наук:

Добавляет корма – и добавляет генетика. С кормами кое-как разобрались. Кормовые рационы знаем, структуру кормовых рационов и так далее. Балансируем на уровне микродобавок, премикса, аминокислот и так далее. Это мы научились делать. А вот генетика – над этим вопросом надо с этого момента очень серьезно работать. Александр Лукашенко:

И что у него с генетикой? Надежда Котковец:

Это одно из передовых хозяйств, которое в этом направлении делает очень многое. И поэтому имеет такие результаты производственные хорошие. Как с точки зрения объема производственных результатов, так и качества. Во-первых, выводится новая порода – красная джерсейская порода, которая совсем с другими качественными показателями молока по содержанию жира, белка. Александр Лукашенко:

Косинец, еще будучи в Витебской области, в Устье, ты знаешь, завез красный скот. Надежда Котковец:

Они завезли, но не сумели этот вопрос дальше продвигать. Здесь они не завозили. Здесь на базе белорусских пород (через осеменение) за 20 лет вывели фактически новую. Иван Кысса:

Отцов наших коров мы по всему миру выбирали. Ездим, выбираем по генетическим данным, исследования делаем. У нас есть правила в Беларуси для завоза, мы их выдерживаем. И эти коровы получены от очень выдающихся быков. Важно от них теперь получать наших местных быков и их распространять. То, что мы делаем, очень важная задача.

Подбирая биоматериал, сейчас можно получить животное по запросу. Пол, особенности здоровья и даже продолжительность лактации. Все это рычаги, используя которые, хозяйство может регулировать положение дела и свою экономику. Конкретно здесь следят за балансом «теленок – корова» за счет концентрации на рождении особей женского пола.

Юрий Горлов, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Хотим в этом году, во втором полугодии, создать лабораторию по получению сексированного семени. Если мы, допустим, определились, что нам надо 90 % телочек – можем получить телочек. Если бычков – можем получить бычков. Александр Лукашенко:

Так он же это уже делает у себя?

– Нет, он не делает. Мы покупаем пока семя по импорту. У нас есть программное обеспечение по проведению геномной оценки скота, и мы можем оценить быка или телочку по тем выдающимся признакам, которые у них заложены генетически.

– Баба Марья 100 лет тому назад это оценивала на глаз.

– Были такие люди. Ну нельзя сказать, что специалистов у нас сегодня совсем нет. Юрий Горлов:

Спасибо вам в первую очередь, что у нас в стране сохранилось структура племенной службы. Александр Лукашенко:

Спасибо специалистам, которые предлагали разумное что-то. Вот я сегодня приехал, чтобы тут что-то разумное найти. А разумное только в одном – соблюдение технологической дисциплины. А технологии нам понятны давным-давно, еще с тех времен, когда мы начинали работать. Что тут нового? Вовремя кормить, вовремя доить и молоко продавать нормальное. То, чего ни он, ни Косинец не делал. Вот он понимает все. А у Витебской области мы кувыркаемся до сих пор.

И коль речь зашла о Витебской области, то на повестке возникла тема возможного ее спасения в очередной раз. И в Дрибине на племпредприятии, и сегодня здесь глава государства задается вопросом. Если коровы мясных пород не так прихотливы, как молочных, а жители северного региона не так педантичны, как соседи, то может стоит сменить приоритеты? Лукашенко обсудил перспективы развития мясного животноводства со специалистами.

Иван Кысса провел экскурсию по своим угодьям. Здесь и семинары регулярно проводят, так что маршрут отработан. Сперва профилакторий для телят. Не по общепринятым пластиково-железобетонным канонам, а дальше – по технологии. – Теленок родившийся корову не сосет ни грамма?

– Нет, в течение часа мы забираем. И так должно быть.

– Какие мы варвары все-таки. Быков в стаде нет – искусственное осеменение, теленка не держишь под коровой.

– В течение часа они находятся вместе. Но недопустимо, чтобы она сосала маму. Нельзя. Это негуманно, но мы же занимаемся производством.