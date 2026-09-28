Новости по тегу #Владимир Белый

Им стал Владимир Белый.
Президент назначил нового начальника Генштаба.
Военнослужащие выполняют нормативы по медицинской, тактической и огневой подготовке. В программу включены учебные стрельбы из автомата Калашникова и пистолета Макарова, отработка действий в составе подразделений, а также проверка базовых навыков.
Его участники ознакомились с новейшими методами подготовки личного состава к ведению современного боя.
Новые методики современного боя, улучшенная экипировка и новинки радиоэлектронной борьбы с беспилотниками. На полигоне Гожский проходит сбор боевой подготовки Вооруженных Сил, где представители воинских частей со всей Беларуси изучают передовые армейские технологии.
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