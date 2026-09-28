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Новости по тегу #Владимир Белый

Президент назначил нового начальника Генштаба Вооруженных Сил Беларуси
28 сентября 2026 17:31

Президент назначил нового начальника Генштаба Вооруженных Сил Беларуси

Лукашенко: я должен знать все, что происходит в Вооруженных Силах
28 сентября 2026 16:46

Лукашенко: я должен знать все, что происходит в Вооруженных Силах

Контрольное занятие офицеров войск проходит на полигоне «Уручье»
15 мая 2026 06:05

Контрольное занятие офицеров войск проходит на полигоне «Уручье»

На полигоне 19-й отдельной гвардейской механизированной бригады прошёл сбор по боевой подготовке
31 октября 2025 07:57

На полигоне 19-й отдельной гвардейской механизированной бригады прошёл сбор по боевой подготовке

Последние армейские тренды – какие новинки подготовили для белорусских военных?
20 ноября 2024 17:40

Последние армейские тренды – какие новинки подготовили для белорусских военных?

Военные ответили Лукашенко на поздравление: приложим все усилия для укрепления обороноспособности!
23 февраля 2024 13:37

Военные ответили Лукашенко на поздравление: приложим все усилия для укрепления обороноспособности!

«Мы взяли всё лучшее». Как оборудованы укрепрайоны и узлы сопротивления в Беларуси?
31 декабря 2023 17:17

«Мы взяли всё лучшее». Как оборудованы укрепрайоны и узлы сопротивления в Беларуси?

Профессия защищать Родину как никогда востребована. В Гродненском гарнизоне призывники приняли присягу
25 ноября 2023 11:15

Профессия защищать Родину как никогда востребована. В Гродненском гарнизоне призывники приняли присягу

Бригадное тактическое учение ВС Беларуси завершено. Какие итоги?
01 мая 2023 17:44

Бригадное тактическое учение ВС Беларуси завершено. Какие итоги?

7,6 млн тонн молока в 2022 году – это не предел. Как в Беларуси модернизируют животноводство?
30 марта 2023 17:33

7,6 млн тонн молока в 2022 году – это не предел. Как в Беларуси модернизируют животноводство?

Президент Беларуси принял ряд кадровых решений в Вооружённых Силах
30 марта 2023 16:17

Президент Беларуси принял ряд кадровых решений в Вооружённых Силах

В 2022-м к «Тишовке» присоединили слабое предприятие. Как теперь работают на объединённом хозяйстве?
10 августа 2022 20:24

В 2022-м к «Тишовке» присоединили слабое предприятие. Как теперь работают на объединённом хозяйстве?