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«Это чистая компьютерная графика». Никита Михалков высказался о численности людей на акции протеста в Минске

21 сентября 2020 17:31
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Новости Беларуси. О том, как спекулируют численностью акций, недавно высказался режиссер Никита Михалков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Лазуткин: протест пытаются удешевить, то есть максимально перевести на такие точки самоорганизации

«Это чистая компьютерная графика». Никита Михалков высказался о численности людей на акции протеста в Минске-1

Никита Михалков, режиссер:
Это я вам говорю как профессионал. Вы можете мне поверить. Вот видите эту фотографию? Какое море людей. Посмотрите! А теперь обратите внимание на просвет первых рядов между друг другом и между ногами. Не может быть, чтобы такое количество людей давало бы такой просвет.

«Это чистая компьютерная графика». Никита Михалков высказался о численности людей на акции протеста в Минске-4

Его не может быть. Там должно быть все забито: вторым, третьим, пятым рядом внизу. Видите, его нет? Это чистая абсолютно компьютерная графика.

# Акции протеста # общество # Никита Михалков # Фотофакт

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