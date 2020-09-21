«Это чистая компьютерная графика». Никита Михалков высказался о численности людей на акции протеста в Минске

Новости Беларуси. О том, как спекулируют численностью акций, недавно высказался режиссер Никита Михалков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Андрей Лазуткин: протест пытаются удешевить, то есть максимально перевести на такие точки самоорганизации
Никита Михалков, режиссер:
Это я вам говорю как профессионал. Вы можете мне поверить. Вот видите эту фотографию? Какое море людей. Посмотрите! А теперь обратите внимание на просвет первых рядов между друг другом и между ногами. Не может быть, чтобы такое количество людей давало бы такой просвет.
Его не может быть. Там должно быть все забито: вторым, третьим, пятым рядом внизу. Видите, его нет? Это чистая абсолютно компьютерная графика.