«Это чистая компьютерная графика». Никита Михалков высказался о численности людей на акции протеста в Минске

Никита Михалков, режиссер:

Это я вам говорю как профессионал. Вы можете мне поверить. Вот видите эту фотографию? Какое море людей. Посмотрите! А теперь обратите внимание на просвет первых рядов между друг другом и между ногами. Не может быть, чтобы такое количество людей давало бы такой просвет.