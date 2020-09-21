Что было главным в эти протестные выходные? Мнение Григория Азарёнка

Новости Беларуси. Акции протестующих становятся все малочисленнее. По подсчетам МВД по всей стране вышло не более 20 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Григорий Азаренок проанализировал, что было главным в эти протестные выходные, и обсудил с экспертом текущую политическую ситуацию.

Григорий Азаренок, корреспондент:

Характерная тенденция – если раньше воскресные марши были боевыми и задорными, то сейчас скучные и унылые. А вот суббота по-прежнему крикливая. Минчане уже потихоньку привыкают к тому, что на выходных лучше за город уехать, так толпа выходит, блокирует движение транспорта, бесцельно шатается и громко кричит. Андрей Лазуткин: в той или иной форме будет все продолжаться, потому что тому даже способствует сама женская психология В этот раз на воскресенье был запланирован Марш справедливости (правда, в анонсе наделали грамматических ошибок).

Григорий Азаренок:

Видимо, ради справедливости пришлось терпеть перекрытые дороги. А дальше началась любимая рубрика «Кто больше»: «Наша Ніва», TUT.BY, «Радио Свобода» и прочие наперебой кричали: 50, 100, 200 тысяч. И как доказательство прилагали видео. Но мы любим смотреть сверху.

«Это чистая компьютерная графика». Никита Михалков высказался о численности людей на акции протеста в Минске Григорий Азаренок:

Да и сами они уже признали, что врут безбожно. Путило давал показания Дудю и проговорился, что после выборов вышло максимум 7 тысяч человек. Но ведь тогда он рассказывал про сотни тысяч. Что мешает врать сейчас? В том, что протест, как говорится, сдувается, не сомневается уже никто. Даже «Радио Свобода».

Все пошло не так, во-первых, потому, что, скажем так, полноценной революционной ситуации в Беларуси, на мой взгляд, на момент начала всех событий не существовало. Григорий Азаренок:

Похоже на чистосердечное. Но наметилась другая тенденция. Спецавтомобиль МВД, в народе автозак, для протестующих уже стал местом занимательной экскурсии. Посмотрите, с каким удовольствием молодые дамы туда направляются.

К какой точке мы сейчас пришли? Нынешний политический момент позволяет однозначно утверждать – ни один из намеченных зарубежных планов не воплотился. Но стоит ли расслабляться? Андрей Лазуткин: протест пытаются удешевить, то есть максимально перевести на такие точки самоорганизации Стоит отметить, что пока толпа наматывала километры по улицам Минска, сотрудники МВД реально делом занимались. То пенсионерам сумки донесут, то самим протестующим помощь окажут.

Ну и под конец – лучшие кадры этих выходных.

Чтоб вы сдохли вместе с ним!