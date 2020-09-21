Андрей Лазуткин: протест пытаются удешевить, то есть максимально перевести на такие точки самоорганизации
Новости Беларуси. Акции протестующих становятся все малочисленнее. По подсчетам МВД, по всей стране вышло не более 20 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Григорий Азаренок, корреспондент:
В субботу своим поклонницам зарубежный подросток-куратор рекомендовал облачиться в блестки и громко кричать.
Андрей Лазуткин, политолог:
Это такая, во-первых, эмоциональная составляющая протеста. Во-вторых, это в том числе прием, рассчитанный на привлечение уже мужчин. Потому что если посмотреть, например, содержание плакатов, которые женщины носили на всех вот этих вот крупных акциях, там был и сексуальный подтекст, причем достаточно в грубых формах обыгрывалось. Там была определенная провокативность в этих вещах всех.
В той или иной форме будет все продолжаться, потому что тому даже способствует сама женская психология. Никакая женщина не признает вам, что «я занималась ерундой целый месяц, что это все было ошибочно, что протест бессмысленный – наверное, я занималась не тем». Это уже такая, знаете, психологическая даже вещь.
Нынешний политический момент позволяет однозначно утверждать – ни один из намеченных зарубежных планов не воплотился. Но стоит ли расслабляться?
Андрей Лазуткин:
Массовость протеста падает. То, что они нам демонстрируют каждое воскресенье – это такая экспонента, постепенно будут уменьшать количество людей. Но при этом протест, я бы сказал, пытаются удешевить – то есть максимально перевести его на такие точки самоорганизации: спальные районы, эмоции женские – то, что не требует постоянных денежных вложений, а которое бы могло как-то автономно более-менее функционировать.
Может, это прикидки на зимний период, когда станут невозможными такие длительные хождения. Может быть, это задача как-то протест законсервировать. Может быть, у них просто нет дальнейшей стратегии, они не рассчитывали затягивать это все на три месяца. Как в свое время Германия воевала? Была задача дойти до Москвы за два месяца, за три. Но не получилось дойти, получилась такая затяжная война. То есть на ходу они меняют тактику действия и, скорее всего, они будут пробовать те варианты, которые работают.