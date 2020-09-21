Андрей Лазуткин: протест пытаются удешевить, то есть максимально перевести на такие точки самоорганизации

Новости Беларуси. Акции протестующих становятся все малочисленнее. По подсчетам МВД, по всей стране вышло не более 20 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Григорий Азаренок, корреспондент:

В субботу своим поклонницам зарубежный подросток-куратор рекомендовал облачиться в блестки и громко кричать.

Андрей Лазуткин, политолог:

Это такая, во-первых, эмоциональная составляющая протеста. Во-вторых, это в том числе прием, рассчитанный на привлечение уже мужчин. Потому что если посмотреть, например, содержание плакатов, которые женщины носили на всех вот этих вот крупных акциях, там был и сексуальный подтекст, причем достаточно в грубых формах обыгрывалось. Там была определенная провокативность в этих вещах всех. В той или иной форме будет все продолжаться, потому что тому даже способствует сама женская психология. Никакая женщина не признает вам, что «я занималась ерундой целый месяц, что это все было ошибочно, что протест бессмысленный – наверное, я занималась не тем». Это уже такая, знаете, психологическая даже вещь. Нынешний политический момент позволяет однозначно утверждать – ни один из намеченных зарубежных планов не воплотился. Но стоит ли расслабляться?