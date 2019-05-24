Гендиректор СТВ о потенциальных сотрудниках: «Должен после 2-го курса у меня уже работать, смотреть, ходить, учиться»

Качество высшего образования в Беларуси обсуждали в программе «В обстановке мира». Ермошина: «Подготовка вузовская – неважная, чего там говорить» Игорь Луцкий, генеральный директор телеканала СТВ:

Практикоориентированное образование для нас очень актуально – вот для средств массовой информации, для журналистики. Если человек закончил журфак, по-простому говоря, и после 4-го курса пришёл и сказал: «Возьмите меня на работу», – то он на работу не попадёт. Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Республики Беларусь:

Почему?

Игорь Луцкий:

Потому что он должен после 2-го курса у меня уже работать, смотреть, ходить, учиться. Лидия Ермошина:

А, ну ясно. Игорь Луцкий:

Он не вольётся в коллектив. Ему нужно ещё будет потратить три года для того, чтобы отточить свои знания и профессиональное мастерство. Лидия Ермошина:

Когда вы начнёте обучать студентов так, что они выйдут и будут готовы к работе? Игорь Луцкий:

Не будут они готовы.

Лидия Ермошина:

А это вопросы преподавательского состава. Если средний возраст учёного, как говорили на съезде учёных – 67 или 68 лет, ну о чём мы можем говорить? Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Согласен полностью. Ирина Старовойтова, первый заместитель министра образования Республики Беларусь:

Средний возраст преподавательского состава, например, в IT-сфере – далеко не 60 лет, 45-50 лет. Лидия Ермошина:

Я не про эти сферы говорю, у нас есть другие. Ирина Старовойтова:

Конкретный пример: вот телевизионная компания, которой нужны молодые специалисты. Игорь Луцкий:

Да, всегда.