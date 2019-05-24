Гендиректор СТВ о потенциальных сотрудниках: «Должен после 2-го курса у меня уже работать, смотреть, ходить, учиться»
Качество высшего образования в Беларуси обсуждали в программе «В обстановке мира».
Ермошина: «Подготовка вузовская – неважная, чего там говорить»
Игорь Луцкий, генеральный директор телеканала СТВ:
Практикоориентированное образование для нас очень актуально – вот для средств массовой информации, для журналистики. Если человек закончил журфак, по-простому говоря, и после 4-го курса пришёл и сказал: «Возьмите меня на работу», – то он на работу не попадёт.
Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Республики Беларусь:
Почему?
Игорь Луцкий:
Потому что он должен после 2-го курса у меня уже работать, смотреть, ходить, учиться.
Лидия Ермошина:
А, ну ясно.
Игорь Луцкий:
Он не вольётся в коллектив. Ему нужно ещё будет потратить три года для того, чтобы отточить свои знания и профессиональное мастерство.
Лидия Ермошина:
Когда вы начнёте обучать студентов так, что они выйдут и будут готовы к работе?
Игорь Луцкий:
Не будут они готовы.
Лидия Ермошина:
А это вопросы преподавательского состава. Если средний возраст учёного, как говорили на съезде учёных – 67 или 68 лет, ну о чём мы можем говорить?
Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Согласен полностью.
Ирина Старовойтова, первый заместитель министра образования Республики Беларусь:
Средний возраст преподавательского состава, например, в IT-сфере – далеко не 60 лет, 45-50 лет.
Лидия Ермошина:
Я не про эти сферы говорю, у нас есть другие.
Ирина Старовойтова:
Конкретный пример: вот телевизионная компания, которой нужны молодые специалисты.
Игорь Луцкий:
Да, всегда.
Ирина Старовойтова:
Что необходимо сделать этой компании для того, чтобы к вам пришли лучшие молодые специалисты? Во-первых, вам, видимо, нужно тоже включиться в систему образовательного процесса для того, чтобы выбрать этих лучших. Вы это можете сделать на любом этапе: вы можете это сделать на моменте тогда, когда отрабатываются учебные программы, являясь их составителями, вы можете принять на практику этого студента и увидеть лучшего из них, и затем предложить ему рабочее место.
Игорь Луцкий:
Мы уже включены в этот процесс. Но всё равно, вы ведь понимаете, со всего набора каждый хочет выбрать пяток лучших.
Игорь Марзалюк:
Есть универсальная формула: качественный преподаватель либо учитель – это там, где качественная зарплата на входе специалиста.
Лидия Ермошина:
Правильно. Но стоит дорого! Но не может стоить дёшево.
Игорь Марзалюк:
Поэтому финны могут себе позволять каждый год досматривать за каждым учителем, и каждый год с ним пересматривать контракт. Потому что ему есть, что терять.