Почему плохо, что моющие средства на плакатах чаще рекламирует женщина?

Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Да, мы ежегодно и последнее 10-летие говорим о том, что эта тема наименее актуальна для Республики Беларусь. Тем не менее, мы всё ещё по-прежнему отмечаем, например, разницу в условиях труда. Например, работа, где посложнее, но меньше заработная плата – там в большинстве своём работают женщины. Среди руководителей ещё недостаточно высок процент женщин. Нас немного настораживает ситуация с рекламой, когда рекламируют, начиная от моющих средств и так далее, и всё время на этих больших плакатах – женщина. И мы все задаёмся вопросом: почему не мужчина рекламирует эти вещи?