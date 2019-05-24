Ермошина: «Подготовка вузовская – неважная, чего там говорить»

Новую методику, которую будут применять на ЦТ в Беларуси, обсуждали в программе «В обстановке мира».
Марзалюк: «Наконец, получим методику, где ЦТ будет коррелироваться с оценкой в аттестате? Потому что, прошу прощения, это наболело»
Игорь Луцкий, генеральный директор телеканала СТВ:
В общем, система сложная и непростая, насколько я понял.
Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
В том-то и дело, что она очень сложная и непростая.
Ирина Старовойтова, первый заместитель министра образования Республики Беларусь:
Сложная система. Но методика не является, в принципе, новой для иных стран. То есть она, скорее, новая для нас, более совершенная, но она используется в других странах.
Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Республики Беларусь:
Вы знаете, мне кажется другое: тут проблема – у нас ведь поступить очень тяжело. Родители нанимают репетиторов, детей долго готовят, натаскивают. Когда они попадают в ВУЗ, во многие ВУЗы, оказывается, что можно расслабиться – подготовка-то вузовская – неважная, чего там говорить.
Игорь Луцкий:
А я не соглашусь. Наоборот мне кажется, поступить легко.
Ирина Старовойтова:
Когда мы говорим о качественном высшем образовании, мы должны чётко понимать, какие для нас критерии этого качества – о чём конкретно идет речь.
Игорь Марзалюк:
Конечно.
Ирина Старовойтова:
То есть на данный момент активно обсуждался вопрос о практикоориентированности. И эти вопросы решаются. Уже на сегодняшний день у нас с первого курса, даже с 2017 года, с первого курса в обязательном порядке введена практика, на которой ребята могут быть на том предприятии, которое, возможно, в дальнейшем станет его первым рабочим местом. А что касается основной, базовой практики, то, собственно говоря, это то самое место, где отрабатываются компетенции будущего специалиста, которые он сможет в дальнейшем реализовать, придя на работу, как молодой специалист. Поэтому, что касается содержательной работы, то создание учебных планов, которые бы соответствовали тем необходимым компетенциям реального сектора экономики, то это, да, создаваемые секторальные советы, на котором отрабатывается, в том числе, и профессиональные стандарты. В том числе, мы говорим о том, что обязательно необходимо подключать заказчика кадров к созданию учебных программ.
Игорь Марзалюк:
Это очень даже важно.
Ирина Старовойтова:
Они должны быть либо участниками, то есть составителями учебной программы, либо её рецензентами. И отмечу, что это непрерывный, не прекращающийся процесс.