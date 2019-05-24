Ермошина: «Подготовка вузовская – неважная, чего там говорить»

Новую методику, которую будут применять на ЦТ в Беларуси, обсуждали в программе «В обстановке мира». Марзалюк: «Наконец, получим методику, где ЦТ будет коррелироваться с оценкой в аттестате? Потому что, прошу прощения, это наболело» Игорь Луцкий, генеральный директор телеканала СТВ:

В общем, система сложная и непростая, насколько я понял. Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

В том-то и дело, что она очень сложная и непростая.

Ирина Старовойтова, первый заместитель министра образования Республики Беларусь:

Сложная система. Но методика не является, в принципе, новой для иных стран. То есть она, скорее, новая для нас, более совершенная, но она используется в других странах. Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Республики Беларусь:

Вы знаете, мне кажется другое: тут проблема – у нас ведь поступить очень тяжело. Родители нанимают репетиторов, детей долго готовят, натаскивают. Когда они попадают в ВУЗ, во многие ВУЗы, оказывается, что можно расслабиться – подготовка-то вузовская – неважная, чего там говорить.

Игорь Луцкий:

А я не соглашусь. Наоборот мне кажется, поступить легко. Ирина Старовойтова:

Когда мы говорим о качественном высшем образовании, мы должны чётко понимать, какие для нас критерии этого качества – о чём конкретно идет речь. Игорь Марзалюк:

Конечно.