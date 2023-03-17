Лукашенко о белорусской микроэлектронике: «Поле для работы и дальнейшего развития у нас огромнейшее»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко требует от производителей микроэлектроники активного освоения российского рынка. Вопросы развития этой наукоемкой отрасли сегодня, 17 марта, обсуждаются на площадке холдинга «Планар». Глава государства ознакомился с продукцией предприятия, в эти минуты проходит совещание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Место для разговора выбрано неслучайно. Как сказал Президент, оно символическое – это сердце микроэлектроники Советского Союза. Предприятие устояло в годы перестройки, сегодня по праву занимает внушительную площадь в Минске. Глава государства посетил производственные помещения. Ряд представленных установок являются лучшими в мире. Особое внимание на предприятии уделяют производству фотошаблонов, без которых невозможно сделать ни одну микросхему. Надежность и качество продукции – под контролем, оборудование успешно конкурирует на мировом рынке. О чем говорят цифры: экспорт в 2022 году вырос на 70 %, выручка составила около 57,5 миллиона рублей. Но, как неоднократно замечал Александр Лукашенко, в любой отрасли важны квалифицированные кадры.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Как мы понимаем, наука не стоит на месте, ученые кооперируются. В развитии микроэлектроники уже нельзя только конкурировать и замыкаться в национальных границах. Белорусские производители и сегодня занимают свою нишу на мировом рынке. И это несмотря на глобальный тренд в сторону уже даже не микро-, а наноэлектроники, когда появились несколько игроков, владеющих технологиями порядка четырех нанометров. Наши достаточно крупные микросхемы остаются востребованными – они надежны. Но, как я понимаю, нам надо от этих больших микросхем двигаться в эту сторону – в эти маленькие нанометры. В кооперации с отечественной гражданской и оборонной промышленностью в Беларуси создаются уникальные продукты: беспилотники, роботы, станки с числовым программным управлением, принципиально новые виды вооружений, бытовая техника мирового уровня и многое другое. Поэтому поле для работы и дальнейшего развития у нас огромнейшее.

В 2022 году уже проходило совещание по вопросам отрасли. Были обозначены важные моменты, в частности выход на рынки других стран, несмотря на санкционное давление. Важным партнером в данном направлении является Россия. Как отметил Александр Лукашенко, сегодня Беларусь способна закрыть потребности местного рынка, потому объемы партнерских соглашений должны расти. Подвижки есть: совместно с российской стороной сформирован перечень компонентной базы, которая будет производиться нашими предприятиями.

Уже разработана дорожная карта по ее освоению. Интерес к белорусской микроэлектронике проявляют и инвесторы. Подтверждение тому – визиты Александра Лукашенко в Зимбабве и Арабские Эмираты. С нашей страной готовы и хотят сотрудничать. Зарубежные партнеры готовы вкладываться не только в развитие микроэлектроники, но и других отраслей промышленности.