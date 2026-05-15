Во Фрунзенском районе Минска провели этап конкурса «Семья года»

Во Фрунзенском районе столицы прошел районный этап республиканского конкурса «Семья года». За выход в городской тур боролись пять многодетных семей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Конкурсантам необходимо было представить «визитную карточку» семьи, защитить социальный или творческий проект, а также показать 30-секундный видеоролик о своих буднях и увлечениях. Победителями стали сразу две семьи со своими уникальными проектами. Так Семья Сонец сделала акцент на теме «Год белорусской женщины», органично включив в свое выступление яркие музыкальные номера, а семья Тихоновичей представила проект основанный на их волонтерском опыте помощи людям пожилого возраста и приютам для животных.

Антонина Сонец, многодетная мама: Это наши прекрасные дети. Павел – он учится в 43 гимназии, в 11 классе, выпускник, мечтает быть архитектором, надеемся, что так и будет. Неля – наша средняя дочь, 8 класс 59 школа, занимается в модельной школе, любит музыку, также конкурсы, это мы любим. И наша младшенькая – это Паулиночка, она учится в четвертом классе гимназии №43.

Татьяна Тиханович, многодетная мама: Песню придумали про нашу семью замечательную, большую и дружную. Про каждого немножечко в куплетах будет. Танец готовили непосредственно. Наша эмблема – это васильки. У нас везде и в волосах, и в одежде – это один из символов Беларуси.

Ольга Василевская, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Для того, чтобы принять участие в конкурсе «Семья года», многодетная семья подает заявку в соответствующий местный исполнительный и распорядительный орган, ознакамливается с положением о конкурсе, готовится и участвует в этапах конкурса.

Победители будут представлять Фрунзенский район на городском конкурсе, который состоится в сентябре и будет приурочен ко Дню города. Лучшая семья Минска отправится защищать честь столицы уже на республиканском этапе соревнований.