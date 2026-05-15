Прямой эфир

Во Фрунзенском районе Минска провели этап конкурса «Семья года»

15 мая 2026 18:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Во Фрунзенском районе столицы прошел районный этап республиканского конкурса «Семья года». За выход в городской тур боролись пять многодетных семей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Во Фрунзенском районе Минска провели этап конкурса «Семья года»-2

Конкурсантам необходимо было представить «визитную карточку» семьи, защитить социальный или творческий проект, а также показать 30-секундный видеоролик о своих буднях и увлечениях. Победителями стали сразу две семьи со своими уникальными проектами. Так Семья Сонец сделала акцент на теме «Год белорусской женщины», органично включив в свое выступление яркие музыкальные номера, а семья Тихоновичей представила проект основанный на их волонтерском опыте помощи людям пожилого возраста и приютам для животных.

Во Фрунзенском районе Минска провели этап конкурса «Семья года»-4

Антонина Сонец, многодетная мама:
Это наши прекрасные дети. Павел – он учится в 43 гимназии, в 11 классе, выпускник, мечтает быть архитектором, надеемся, что так и будет. Неля – наша средняя дочь, 8 класс 59 школа, занимается в модельной школе, любит музыку, также конкурсы, это мы любим. И наша младшенькая – это Паулиночка, она учится в четвертом классе гимназии №43.

Во Фрунзенском районе Минска провели этап конкурса «Семья года»-6

Татьяна Тиханович, многодетная мама:
Песню придумали про нашу семью замечательную, большую и дружную. Про каждого немножечко в куплетах будет. Танец готовили непосредственно. Наша эмблема – это васильки. У нас везде и в волосах, и в одежде – это один из символов Беларуси.

Во Фрунзенском районе Минска провели этап конкурса «Семья года»-8

Ольга Василевская, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Для того, чтобы принять участие в конкурсе «Семья года», многодетная семья подает заявку в соответствующий местный исполнительный и распорядительный орган, ознакамливается с положением о конкурсе, готовится и участвует в этапах конкурса.

Победители будут представлять Фрунзенский район на городском конкурсе, который состоится в сентябре и будет приурочен ко Дню города. Лучшая семья Минска отправится защищать честь столицы уже на республиканском этапе соревнований.

# Семья # Ольга Василевская

Другие новости рубрики

Все новости
Кошка стала сотрудником Витебского музея современного искусства
15 мая 2026 17:55

Кошка стала сотрудником Витебского музея современного искусства

Знания пригодятся на всю жизнь – в Минске прошел финал республиканского проекта «Запусти сердце»
15 мая 2026 17:50

Знания пригодятся на всю жизнь – в Минске прошел финал республиканского проекта «Запусти сердце»

Укрепляя информационное единство – в Гродно завершился VI Форум медийного сообщества Беларуси
15 мая 2026 17:45

Укрепляя информационное единство – в Гродно завершился VI Форум медийного сообщества Беларуси

Протестанты Беларуси и гуманитарная помощь США. Подробности встречи Лукашенко с Франклином Грэмом
15 мая 2026 17:40

Протестанты Беларуси и гуманитарная помощь США. Подробности встречи Лукашенко с Франклином Грэмом

15 мая исполняется 34 года с момента подписания Договора о коллективной безопасности
15 мая 2026 17:30

15 мая исполняется 34 года с момента подписания Договора о коллективной безопасности

Военные атташе 11 стран посетили западное направление белорусской границы
15 мая 2026 17:25

Военные атташе 11 стран посетили западное направление белорусской границы

Трудяги неимоверные! Лукашенко рассказал о белорусских протестантах
15 мая 2026 17:15

Трудяги неимоверные! Лукашенко рассказал о белорусских протестантах

Лукашенко: две трети всей гуманитарной помощи, которую мы получаем в Беларуси, оказывают США
15 мая 2026 16:55

Лукашенко: две трети всей гуманитарной помощи, которую мы получаем в Беларуси, оказывают США

Индонезия планирует открыть в Минске дипломатическое представительство
15 мая 2026 16:50

Индонезия планирует открыть в Минске дипломатическое представительство

В Минске прошло заседание белорусско-индонезийской совместной межправкомиссии
15 мая 2026 16:49

В Минске прошло заседание белорусско-индонезийской совместной межправкомиссии

Капуста, морковь, свекла – каким должно быть здоровое питание для белорусов, объяснила доктор медицинских наук
15 мая 2026 16:30

Капуста, морковь, свекла – каким должно быть здоровое питание для белорусов, объяснила доктор медицинских наук

По содержанию омега-3 обгоняет даже чиа – чем полезны семена льна, объяснил эксперт
15 мая 2026 16:28

По содержанию омега-3 обгоняет даже чиа – чем полезны семена льна, объяснил эксперт