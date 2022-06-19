«Берём грунт на пробу». Как можно определить заражённость почвы семенами борщевика?

Новости Беларуси. В Беларуси продолжают борьбу с борщевиком Сосновского. В нашей стране для этого разработана даже специальная программа. И надо отметить, схватка буквально не на жизнь, а на смерть, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Растение ядовитое, и встреча с ним может закончиться трагически. Но в целом за последнее время наступление этого мутанта удается сдерживать и наносить эффективные ответные удары. Только в отдельных регионах перевес по-прежнему на стороне противника.

Особую опасность представляет бутон – это будущий зонтик. От размера зонтика зависит и количество образованных в будущем семян. К слову, одно растение способно давать их до 30 тысяч. Поэтому важно обработать или удалить борщевик до цветения и тем самым остановить его рост.

Глеб Прокофьев, к орреспондент: Семена борщевика в почве сохраняются до 10 лет. Поэтому в лабораторных условиях почвенный слой тщательно изучают. При строительстве такой анализ обязателен.

Евгений Олешук, научный сотрудник Института экспериментальной ботаники НАН Беларуси:

Мы берем грунт на пробу и делаем с ним манипуляции по просеванию и выявлению семян борщевика, которые в нем потенциально могут быть обнаружены. Здесь почва чистая, семена борщевика мы не обнаружили, ее можно повторно использовать.

В Беларуси борьба с борщевиком Сосновского – дело государственной важности. Выработана стратегия по уничтожению этого инвазивного вида. Сейчас борщевик в нашей стране произрастает на площади свыше 4 500 гектаров.