Малашевич и Нагорная стали призерами чемпионата Европы по борьбе среди спортсменов до 17 лет

15 мая на чемпионате Европы по борьбе среди юношей и девушек до 17 лет белоруски завоевали две медали – серебро и бронзу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В схватке за золото в весовой категории до 40 килограммов наша Анастасия Малашевич сражалась с украинкой Валерией Яцкив. Отечественная спортсменка проиграла – 0:3 и стала серебряным призером турнира.

В малом финале в весе до 46 килограммов Дарья Нагорная противостояла немке Фредерике Гроссе. В напряженной борьбе белоруска выстояла и победила со счетом – 2:1. Обе девушки завершили поединок со слезами на глазах.