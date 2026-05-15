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Кошка стала сотрудником Витебского музея современного искусства

15 мая 2026 17:55
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И в завершение выпуска – о том, как обычная кошка стала настоящей знаменитостью. Четырехлапая сотрудница появилась в Витебском музее современного искусства прошлым летом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кошка стала сотрудником Витебского музея современного искусства-2

Сюда она в буквальном смысле сама пришла «устраиваться на работу» и с тех пор уверенно чувствует себя среди экспонатов и посетителей. Кошка по кличке Марсель встречает гостей, сопровождает экскурсии и, как говорят сотрудники, особенно переживает в дождливую погоду, когда посетителей становится меньше.

Кошка стала сотрудником Витебского музея современного искусства-4

Сначала Марсель отвечала за вполне практичную задачу – охраняла территорию музея от мышей. Но быстро стала местной звездой и получила неофициальную должность хранительницы залов. В ее обязанности входит встреча и сопровождение посетителей во время экскурсий. Кошка очень дисциплинированна. За гостями ходит «хвостом». Недавно Марсель стала мамой, но надолго уходить в «декрет» не захотела и практически сразу вернулась на свое рабочее место – коврик у музейного ресепшена.

Кошка стала сотрудником Витебского музея современного искусства-6

Алла Бурма, смотритель музея современного искусства Витебска:
Испытательный срок котенок прошел. Очень чистоплотная кошка, очень ответственная, с каким-то даже наверное не кошачьим умом, потому что она приветливо всегда встречает посетителей, стоит, слушает, отойдет в сторону, снова вернется. У нас на данный момент в музее ремонт, поэтому все под контролем даже каких-то проходящих работ.

К слову, кошки-хранители – давняя музейная традиция. Их можно увидеть в Эрмитаже. Известны истории и о пушистых сотрудниках Лувра.

# Музей # Животные

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