Прямой эфир

Мужская сборная Беларуси по гандболу проиграла россиянам на турнире в Китае

15 мая 2026 18:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Мужская сборная Беларуси по гандболу потерпела первое поражение на международном турнире в китайском Ганьджоу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Команда Юрия Шевцова уступила своему основному сопернику – дружине России. Первый тайм завершился вничью – 14:14. Вторая половина встречи сложилась в пользу россиян. Итоговый счет – 35:33 в пользу сборной Льва Воронина. Самыми результативными в составе белорусской команды стали Игорь Белявский и Кирилл Рабчинский. Они забросили по шесть мячей. Наши гандболисты в заключительном поединке турнира сыграют с командой Гонконга. Матч состоится в субботу, 16 мая.

# Гандбол

Другие новости рубрики

Все новости
Александра Саснович не смогла выйти в полуфинал теннисного турнира в Париже
15 мая 2026 18:30

Александра Саснович не смогла выйти в полуфинал теннисного турнира в Париже

Белорусам не удалось завоевать наград на этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ
15 мая 2026 18:25

Белорусам не удалось завоевать наград на этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ

С белорусских борцов сняты все санкции
15 мая 2026 14:39

С белорусских борцов сняты все санкции

Баскетболисты «Гродно-93» вышли в финал чемпионата Беларуси
14 мая 2026 20:10

Баскетболисты «Гродно-93» вышли в финал чемпионата Беларуси

Финальные поединки турнира «Мяч над сеткой» завершились в Минске
14 мая 2026 20:07

Финальные поединки турнира «Мяч над сеткой» завершились в Минске

Молодежная сборная Беларуси по хоккею на Кубке Будущего стартовала с крупной виктории
14 мая 2026 20:05

Молодежная сборная Беларуси по хоккею на Кубке Будущего стартовала с крупной виктории

Белорусские гандболисты одержали победу над молодёжной командой Китая
14 мая 2026 18:02

Белорусские гандболисты одержали победу над молодёжной командой Китая

Александра Саснович вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Париже
14 мая 2026 18:02

Александра Саснович вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Париже

Белорусские пятиборцы завоевали 8 медалей на Кубке Дружбы в Минске
14 мая 2026 18:01

Белорусские пятиборцы завоевали 8 медалей на Кубке Дружбы в Минске

На первенстве Европы по борьбе до 17 лет белоруски завоевали две награды
14 мая 2026 18:00

На первенстве Европы по борьбе до 17 лет белоруски завоевали две награды

Международные соревнования по конному троеборью проходят в Ратомке
14 мая 2026 17:59

Международные соревнования по конному троеборью проходят в Ратомке

Юлия Витко выиграла золото чемпионата Европы по таэквондо в Мюнхене
14 мая 2026 07:13

Юлия Витко выиграла золото чемпионата Европы по таэквондо в Мюнхене