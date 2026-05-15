Мужская сборная Беларуси по гандболу проиграла россиянам на турнире в Китае

Мужская сборная Беларуси по гандболу потерпела первое поражение на международном турнире в китайском Ганьджоу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Команда Юрия Шевцова уступила своему основному сопернику – дружине России. Первый тайм завершился вничью – 14:14. Вторая половина встречи сложилась в пользу россиян. Итоговый счет – 35:33 в пользу сборной Льва Воронина. Самыми результативными в составе белорусской команды стали Игорь Белявский и Кирилл Рабчинский. Они забросили по шесть мячей. Наши гандболисты в заключительном поединке турнира сыграют с командой Гонконга. Матч состоится в субботу, 16 мая.