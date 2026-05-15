Футбольные клубы «Динамо-Минск» и БАТЭ готовятся к финалу Кубка Беларуси

Футболисты минского «Динамо» и БАТЭ готовятся к финалу Кубка Беларуси. Команды провели открытые тренировки и показали, что происходит за кулисами матчей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Футболисты минского «Динамо» и БАТЭ готовятся к финалу Кубка Беларуси. Команды провели открытые тренировки и показали, что происходит за кулисами матчей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Денис Пащеня, корреспондент:
Уже завтра здесь соберутся толпы фанатов, чтобы поддержать любимый коллектив. Новенький Национальный стадион примет старое белорусское классико. Обе команды поборются за второй по величине трофей страны.
Минчане подходят к поединку явными фаворитами. Подопечные Александра Шагойко – одни из претендентов на чемпионство в новом сезоне. Они набрали отличную форму, к тому же есть кому забивать. Карэн Варданян штампует голы, разбавляя их результативными передачями. На его счету уже 8 баллов по системе «гол+пас» во всех турнирах. Атмосфера в раздевалке также благоприятная.
Роман Бегунов, капитан ФК «Динамо-Минск»:
Смотрели, изучали. Представляем хороший соперник, достаточно неплохой. Молодая команда, амбициозная. И от этого, когда мы смотрели, теория была, что от этого она и опасная, что очень много азарта, особенно в атаке.
Подробнее в видео.