Футбольные клубы «Динамо-Минск» и БАТЭ готовятся к финалу Кубка Беларуси

Футболисты минского «Динамо» и БАТЭ готовятся к финалу Кубка Беларуси. Команды провели открытые тренировки и показали, что происходит за кулисами матчей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Денис Пащеня, корреспондент:

Уже завтра здесь соберутся толпы фанатов, чтобы поддержать любимый коллектив. Новенький Национальный стадион примет старое белорусское классико. Обе команды поборются за второй по величине трофей страны.

Минчане подходят к поединку явными фаворитами. Подопечные Александра Шагойко – одни из претендентов на чемпионство в новом сезоне. Они набрали отличную форму, к тому же есть кому забивать. Карэн Варданян штампует голы, разбавляя их результативными передачями. На его счету уже 8 баллов по системе «гол+пас» во всех турнирах. Атмосфера в раздевалке также благоприятная.