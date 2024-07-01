Отказались от импорта! В Беларуси запустили 4 пиково-резервных источника электроэнергии

В Беларуси сделали еще один весомый шаг к энергетической безопасности. На четырех энергообъектах страны ввели пиково-резервные источники суммарной мощностью 800 мегаватт, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это позволит усилить энергосистему и создаст дополнительные резервы, поможет повысить уровень цифровизации. Реализация масштабного инвестиционного проекта – поручение главы государства. Энергетический пуск – репортаж Кристины Протосовицкой.

Надежный резерв мощностей! В Беларуси запускают сразу четыре пиково-резервных источника энергии общей мощностью 800 мегаватт. Инвестиционный проект завершили на 4 площадках в разных частях страны – Березовская и Лукомльская ГРЭС, Новополоцкая ТЭЦ и Минская ТЭЦ-5. За три года отстроили всю энергетическую инфраструктуру и благодаря поддержке российских коллег новые источники успешно подключили к белорусской энергосистеме. Подробности в сюжете.

Николай Водич, генеральный директор предприятия «Брестэнерго»:

В случае каких-то внеплановых, внештатных ситуаций, если какая-нибудь генерирующая мощность у нас остановится в Республики Беларусь. Сразу же быстродействующие пиковые наши источники подхватят баланс и восстановят частоту в энергосистеме. Оборудование, установленное здесь, имеет, высокую степени цифровизации и автоматизации. Поэтому количество людей здесь минимальное.

Ввод пиково-резервных источников стал завершающим звеном для интеграции Белорусской атомной электростанции в энергосистему страны. Для этого в Беларуси построили 1 700 километров высоковольтных электросетей, модернизировали четыре системообразующие электрические подстанции, запустили высокотехнологичную подстанцию «Поставы», благодаря всем усилиям электроэнергия с БелАЭС успешно поступает во все регионы страны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы значительно продвинулись в вопросах обеспечения энергетической независимости. Белорусская АЭС — это наш сильный бренд и наш суверенитет. И это качество нашей жизни, которое обеспечивается развитием электрожилья, электротранспорта, сокращением выбросов парниковых газов на 7 миллионов тонн. Цифра внушительная.

За время 30-летия института президентства в Беларуси Александр Лукашенко шаг за шагом выстраивал энергетический суверенитет республики. Благодаря модернизации мощность энергосистемы выросла в 1,8 раза, протяженность электросетей увеличилась на 30 тысяч километров, почти в два раза – тепловых сетей. Сегодня энергетическая отрасль отвечает критериям не только безопасности, но и эффективности.