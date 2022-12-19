Где в Минске можно встретить Деда Мороза со Снегурочкой? Рассказал Сергей Масляк

До Нового года осталось несколько недель. Какие добрые, нужные и перспективные начинания получили путевку в жизнь в 2022-м? На эти вопросы ответили главы администраций районов Минска в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Где в ваших районах будут установлены елки, какие пройдут мероприятия?

Сергей Масляк, глава администрации Заводского района:

В этом году определены места установки новогодних елок, их будет 15. Основные площадки – это традиционно «Чижовка-Арена», микрорайон Шабаны, площадка в микрорайоне Северный. В этом году мы решили пойти немножко дальше. В местах установки новогодних елок предложили предприятиям и организациям, которые ответственные за эту работу, дополнить новогодними фотозонами на соответствующую тематику. Под Новый год мы проведем смотр-конкурс, наградим и выделим лучшие фотозоны. Также уже третий год подряд проводим уличную выставку «Новогодняя открытка», которая понравилась и заводчанам, и минчанам в целом. Речь идет о новогодних открытках большого масштаба, количество – 18 штук. Они будут установлены вдоль основных магистралей района. Продолжаем тему по оформлению остановочных пунктов. Центральной площадкой у нас остается площадь перед универмагом «Беларусь». В этом году 23 декабря у нас состоится шествие Дедов Морозов и Снегурочек, которые будут стекаться к центральной площадке со всех сторон нашего Заводского района. Будут они это делать на общественном транспорте, чтобы поднять предновогоднее настроение пассажирам городского транспорта.