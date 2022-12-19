Где в Минске можно встретить Деда Мороза со Снегурочкой? Рассказал Сергей Масляк
До Нового года осталось несколько недель. Какие добрые, нужные и перспективные начинания получили путевку в жизнь в 2022-м? На эти вопросы ответили главы администраций районов Минска в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Где в ваших районах будут установлены елки, какие пройдут мероприятия?
Сергей Масляк, глава администрации Заводского района:
В этом году определены места установки новогодних елок, их будет 15. Основные площадки – это традиционно «Чижовка-Арена», микрорайон Шабаны, площадка в микрорайоне Северный. В этом году мы решили пойти немножко дальше. В местах установки новогодних елок предложили предприятиям и организациям, которые ответственные за эту работу, дополнить новогодними фотозонами на соответствующую тематику. Под Новый год мы проведем смотр-конкурс, наградим и выделим лучшие фотозоны. Также уже третий год подряд проводим уличную выставку «Новогодняя открытка», которая понравилась и заводчанам, и минчанам в целом. Речь идет о новогодних открытках большого масштаба, количество – 18 штук. Они будут установлены вдоль основных магистралей района. Продолжаем тему по оформлению остановочных пунктов. Центральной площадкой у нас остается площадь перед универмагом «Беларусь». В этом году 23 декабря у нас состоится шествие Дедов Морозов и Снегурочек, которые будут стекаться к центральной площадке со всех сторон нашего Заводского района. Будут они это делать на общественном транспорте, чтобы поднять предновогоднее настроение пассажирам городского транспорта.
Сергей Шкруднев, глава администрации Фрунзенского района Минска:
Во Фрунзенском районе мы тоже проводим конкурс на лучшие новогодние украшения среди предприятий и учреждений. С 15 декабря акция «Наши дети», где руководители администрации, высшие должностные лица будут посещать детские приюты, сирот, многодетные семьи. Акция будет широкой, думаю, освещаться в СМИ будет. Также у нас будет елка главы администрации. Мы проведем 28 декабря в средней школе №2 района. Конечно, большое внимание уделим нашим детям, потому что праздник прежде всего мы делаем детям, но не забываем и о хорошем настроении взрослых. Поэтому 7 жилых домов мы в этом году ввели и приняли решение сделать подарок. У нас вводится дом в этом году, и мы ключи к Новому году вручим нашим многодетным семьям и тем, кто нуждается сегодня в жилье. У нас будет 2 елки. Это около Ледового дворца на улице Притыцкого, а также Уго Чавеса. Пройдут ярмарки, выступление будет звезд белорусской эстрады и наших творческих коллективов. Будет весело, приглашаем всех принять активное участие.
Сергей Хильман, глава администрации Советского района:
У нас в районе 6 новогодних елей, которые полноценно украшены гирляндами, игрушками и световой иллюминацией. Две основные елки: около Комаровского рынка и возле Белгосфилармонии. Мы не забываем о детях подшефных районов. Этот год удался на грандиозные успехи наших сельскохозяйственных районов. Воложинский район достиг огромных результатов в производстве зерна, поэтому мы предложили детишкам трактористов, комбайнеров этого района организовать новогоднюю елку с культурной программой в нашем районе. Согласились, эта работа проводится. Думаю, 2 января мы удивим сельских ребят интересным пребыванием в столице.
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