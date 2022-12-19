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Многие школы обустроили свои площадки. Где в Минске можно покататься на коньках?

19 декабря 2022 11:29
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Зима – это не время укутываться в плед. Лыжи, коньки, санки, сноуборды и даже парочка обычных палок для скандинавской ходьбы вполне способны скрасить холодный сезон. Денис Геннадьевич Дробахо трудится в столичной школе № 80 уже более 13 лет и столько же, а может больше, здесь существует ледовая площадка для учащихся, чтобы скрасить досуг в зимний период.

Многие школы обустроили свои площадки. Где в Минске можно покататься на коньках?-1

Денис Дробахо, учитель физической культуры и здоровья школы № 80 г. Минска:
С самого начала зимы мы стали заливать каточек и готовить его к тому, чтобы наши дети могли заниматься коньками, и конечно же, кататься на лыжах. В Минске на базах школ и гимназий есть 42 места, где дети могут покататься. Это 19 хоккейных коробок и 23 ледовые площадки. Примерно такие, как у нас.

Многие школы обустроили свои площадки. Где в Минске можно покататься на коньках?-3

Теперь, чтобы покататься на коньках или погонять шайбу с одноклассниками, необязательно ехать в центр города. Веселое зимнее времяпрепровождение ждет прямо за школьным порогом.

Многие школы обустроили свои площадки. Где в Минске можно покататься на коньках?-5

Денис Дробахо:
Дети любят кататься как на коньках, так и на лыжах. Поэтому у нас спрос и на то, и на другое. Дети сегодня бегали спринт на коньках, они бежали 2 круга для выявления победителя. Победители прошли в следующий тур, мы выявим самого быстрого нашего участника, вручим ему сладкий приз. Вообще, приходят на каток заниматься все возрасты. У нас занимаются здесь учителя, родители, дети, более того, наш директор приходит тоже сюда кататься.

Посмотрите, как виртуозно владеют зимним инвентарем как профессиональные спортсмены, так новички.

Многие школы обустроили свои площадки. Где в Минске можно покататься на коньках?-7

Сергей, ученик школы № 80 г. Минска:
Я третий раз в жизни вообще на коньках, я полжизни на роликах прокатался.

Многие школы обустроили свои площадки. Где в Минске можно покататься на коньках?-9

Паша, ученик школы № 80 г. Минска:
Я раньше занимался хоккеем, а так кататься мне очень даже нравится.

К зимней эстафете присоединилась и 32-я школа города Минска.

Многие школы обустроили свои площадки. Где в Минске можно покататься на коньках?-11

Наталья Герасимович, директор школы № 32 г. Минска:
С целью популяризации здорового образа жизни, зимних видов спорта мы заливаем хоккейную коробку. Ребята с удовольствием приходят на нашу хоккейную коробку, для них организовано музыкальное сопровождение. Учителя физической культуры во внеучебное время проводят первичные обучающие занятия, обучают ребят кататься на коньках. В выходные дни наша коробка пользуется большим спросом.

В учреждениях также организован хоккейный класс, где дети профессионально занимаются этим видом спорта. А после делятся знаниями и опытом со своими одноклассниками.

Многие школы обустроили свои площадки. Где в Минске можно покататься на коньках?-13

Дамир, ученик школы № 32 г. Минска:
Я четыре года профессионально занимаюсь хоккеем. Мне очень нравится. Я катаюсь каждый день.

Многие школы обустроили свои площадки. Где в Минске можно покататься на коньках?-15

Саша, ученица школы № 32 г. Минска:
Я просто люблю кататься на коньках. Я прихожу вместе со своей мамой сюда.

Мчаться на коньках, рассекая воздух. Что еще может зарядить таким позитивом и позволит чувствовать себя таким быстрым и легким?

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# Зимние виды спорта # Валерия Яскевич

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