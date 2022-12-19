Многие школы обустроили свои площадки. Где в Минске можно покататься на коньках?
Зима – это не время укутываться в плед. Лыжи, коньки, санки, сноуборды и даже парочка обычных палок для скандинавской ходьбы вполне способны скрасить холодный сезон. Денис Геннадьевич Дробахо трудится в столичной школе № 80 уже более 13 лет и столько же, а может больше, здесь существует ледовая площадка для учащихся, чтобы скрасить досуг в зимний период.
Денис Дробахо, учитель физической культуры и здоровья школы № 80 г. Минска:
С самого начала зимы мы стали заливать каточек и готовить его к тому, чтобы наши дети могли заниматься коньками, и конечно же, кататься на лыжах. В Минске на базах школ и гимназий есть 42 места, где дети могут покататься. Это 19 хоккейных коробок и 23 ледовые площадки. Примерно такие, как у нас.
Теперь, чтобы покататься на коньках или погонять шайбу с одноклассниками, необязательно ехать в центр города. Веселое зимнее времяпрепровождение ждет прямо за школьным порогом.
Денис Дробахо:
Дети любят кататься как на коньках, так и на лыжах. Поэтому у нас спрос и на то, и на другое. Дети сегодня бегали спринт на коньках, они бежали 2 круга для выявления победителя. Победители прошли в следующий тур, мы выявим самого быстрого нашего участника, вручим ему сладкий приз. Вообще, приходят на каток заниматься все возрасты. У нас занимаются здесь учителя, родители, дети, более того, наш директор приходит тоже сюда кататься.
Посмотрите, как виртуозно владеют зимним инвентарем как профессиональные спортсмены, так новички.
Сергей, ученик школы № 80 г. Минска:
Я третий раз в жизни вообще на коньках, я полжизни на роликах прокатался.
Паша, ученик школы № 80 г. Минска:
Я раньше занимался хоккеем, а так кататься мне очень даже нравится.
К зимней эстафете присоединилась и 32-я школа города Минска.
Наталья Герасимович, директор школы № 32 г. Минска:
С целью популяризации здорового образа жизни, зимних видов спорта мы заливаем хоккейную коробку. Ребята с удовольствием приходят на нашу хоккейную коробку, для них организовано музыкальное сопровождение. Учителя физической культуры во внеучебное время проводят первичные обучающие занятия, обучают ребят кататься на коньках. В выходные дни наша коробка пользуется большим спросом.
В учреждениях также организован хоккейный класс, где дети профессионально занимаются этим видом спорта. А после делятся знаниями и опытом со своими одноклассниками.
Дамир, ученик школы № 32 г. Минска:
Я четыре года профессионально занимаюсь хоккеем. Мне очень нравится. Я катаюсь каждый день.
Саша, ученица школы № 32 г. Минска:
Я просто люблю кататься на коньках. Я прихожу вместе со своей мамой сюда.
Мчаться на коньках, рассекая воздух. Что еще может зарядить таким позитивом и позволит чувствовать себя таким быстрым и легким?
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