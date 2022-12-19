Базы отдыха, экотропы и бассейн международного класса. Какие объекты построились в Минске в 2022 году?

До Нового года осталось несколько недель. Какие добрые, нужные и перспективные начинания получили путевку в жизнь в 2022-м? На эти вопросы ответили главы администраций районов Минска в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Предлагаю обсудить то, что стало настоящим событием для жителей всего города, – это новые объекты, которые открывались к определенным датам. Они украсили город и сделали комфортнее нашу жизнь. Сергей Михайлович, какие объекты хотелось бы отметить вам? Знаю, что, наверное, начнем с пляжа «Жара». Это уже настоящая достопримечательность жителей Заводского района (в частности Чижовки), потому что туда приезжают отдохнуть люди даже из других районов. Наверное, ждут развития этой территории. Будет ли оно?

Сергей Масляк, глава администрации Заводского района:

Приятно от вас слышать эти слова. Не только из других районов, но и из других городов, стран приезжают сюда. Хорошие идеи, хорошие начинания, которые мы решили продолжить. В этом году вместе с нашими коллегами из Ленинского района мы закольцевали практически наш маршрут. Ко Дню города открыли продолжение нашей зоны отдыха «Жара». Оно включило в себя тропу безопасности, которую мы реализовали по предложениям нашего районного отдела по чрезвычайным ситуациям. Там был установлен ряд фотозон на соответствующую тематику. И вишенкой на торте стало открытие полуострова Чомга. Екатерина Забенько:

Заговорили о пляжах, о «Жаре», которая прекрасно смотрится и в зимнем пейзаже. В Цнянском водохранилище в этом году пляжи были тоже шикарно подготовлены. Большое количество минчан и гостей города смогли его посетить. Что-нибудь планируете к следующему году?

Сергей Хильман, глава администрации Советского района:

В этом году помимо тех 5 пляжей, которые традиционно полюбились минчанам и гостям столицы, мы добавили еще один уникальный пляж на острове Цнянского водохранилища. Первые дни функционирования пляжа показали, насколько жители благодарны. Встречаясь с населением в разных районах, узнаю, что многие там побывали, они просто восхищены. Еще добавили туда две экологические тропы. Конечно же, это уникальное место отдыха для наших граждан. На этом останавливаться не будем. Понимая, каким успехом пользуется в Заводском районе «Жара», мы тоже обустраиваем ряд таких мест, куда уже стихийно жители идут отдыхать. Естественно, мы эти места видим, точки притяжения понятны, поэтому с общественностью на субботниках, предприятия подключаются, со спонсорской помощью мы обустраиваем площадки для отдыха наших граждан. Скажу, что пляжи сами по себе… Каждый год минчане приезжают и видят, что что-то добавилось, например, добавились новые домики, обустроены площадки с безбарьерной средой, когда могут люди приехать с ограниченными физическими возможностями и отдыхать. Также мы там поставили две спортивные площадки, площадка для воркаута. Екатерина Забенько:

Как мама не могу не отметить детский бассейн, лягушатничек небольшой, в который можно безопасно запустить ребенка поплавать. Сергей Хильман:

Это тоже один из объектов, который появился в этом году. Екатерина Забенько:

Фрунзенскому району, к сожалению, чуть меньше повезло с водоемами на территории, но тем не менее у вас строится новый бассейн, возможностей для любителей поплавать там достаточно. Это совместный с Китаем проект. Расскажите, как он реализовывается? Когда закончится строительство?