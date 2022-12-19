Вместо реки лёд на катке. Как изменились новогодние забавы минчан за 100 лет?

До Нового года осталось несколько недель. Какие добрые, нужные и перспективные начинания получили путевку в жизнь в 2022-м? На эти вопросы ответили главы администраций районов Минска в программе «Большой город» на СТВ.

История минского льда началась еще в прошлом веке. Тогда в Губернском парке (нынешнем Горького) ежегодно заливали каток. Со временем ледовые площадки появились у Дворца спорта и в других местах города. Правда, стоило такое удовольствие немало и едва ли было доступно всем желающим. Поэтому в качестве альтернативы подешевле люди выбирали замерзшую Свислочь. Сегодня катки – не роскошь. Они доступны даже во дворах. А на центральных площадках катание зачастую превращается в настоящий праздник.

Василий Дегтярев, заместитель директора компании:

Прежде всего это проведение дискотек с 19:00 до 22:00 у нас на катке, привлечение живой музыки. Лампы будем использовать заливочного цвета, еще голограммы, которые будут направлены и на лед, и на купол. Кого только ни встретишь на катке. Это и совсем юные любители коньков, которые делают свои первые шаги на льду и крепко держатся за родителей. Есть на льду и профессиональные фигуристы. Ну и куда же без опытных посетителей, которые зачастую дают фору молодежи.

Василий Дегтярев:

Постоянные клиенты – это наши любимые пенсионеры, которые у нас по утрам просто не вылазят со льда. Выкупают абонементы, катаются по 3 или 4 часа подряд. В 1980 годы ледовых площадок было уже значительно больше, они появились прямо во дворах. Непрофессиональные фигуристы, но мечтающие делать элементы не хуже, чем Бестемьянова-Букин, раз за разом исполняли «ласточку». Сегодня необязательно заниматься в спортивной секции, чтобы иметь доступ ко льду.

Я занимаюсь не профессионально, а просто в свое удовольствие. Прихожу на каток каждые выходные, сама занимаюсь. Конечно, много и просто желающих хорошо провести время, подышать свежим воздухом и получить заряд бодрости.

Ядвига Дрозд:

Я пришла первый раз. Захотела новые впечатления. Мне очень нравится. Качество льда хорошее, никто не толкается. Коньки взяла здесь.

Кристина Каминская:

Мне очень понравилось. Здесь такая приятная атмосфера, Новый год напоминает. Не очень много людей, приятно кататься, никто не мешает.

Это снова кадры старого Минска. Местные мальчишки, воодушевленные победами советской сборной, разбивались на команды и играли в хоккей. Так делают и сегодня. Преданный спорту Максим тренировку из-за непогоды пропускать не стал. И мы не упустили возможность составить ему компанию.

Зима предоставила детям много возможностей для фантазий и новых увлечений.

Дарина Метелица:

Я придумала такую форму домика, чтобы его не засыпало, даже когда сильный снег. Надо делать углубленный вход и хорошую крышу. Стоять нам было холодно, поэтому мы тоже решили поучаствовать в игре. Правда, шансов на победу дети мне не оставили.

Марина Кишкурно, корреспондент:

Эту импровизированную битву снежков я действительно проиграла, но меня это не расстраивает. Ребята тут тренируются каждый день после школы, у них уже слаженная команда. Меня огорчает только одно: оператор так и не присоединился к нашей игре. Взрослые, кстати, любят зимние развлечения не меньше детей. Так, на лыжную трассу в Веснянку приезжают даже не местные. Похвально, ведь спорт – это вложение в себя.

Татьяна Красицкая:

Я тренируюсь раза три в неделю, потому что работа, то есть это все после работы. Я вообще не из Минска, живу в Пуховичском районе. После работы приезжаю сюда, потому что здесь трасса хорошая, все укатано.

Обязательной программой после школы зимой был поход на горку. В силу погоды они были везде. Катались на том, что попадется под руку. Часто в ход шли школьные ранцы. Сегодня для этого есть санки, ледянки и тюбинги. А вот и мальчишки, которые уже опробовали крутую горку.

Кирилл Комаров:

Мы тут почти каждый день после того, как сделаем уроки, катаемся.

Тимофей Шакура:

Я очень сильно люблю зиму, потому что Новый год, вся эта атмосфера, мандарины. Катаюсь, кстати, очень хорошо на сноуборде. Признаться, мне тоже стало интересно, и я решила попробовать. Ребята поделились со мной тюбингом.