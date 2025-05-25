Россия, Украина, США, Европа. Кто лишний? О конфликте, который уже более трех лет влияет на жизни каждого. Путь к войне начинался с оголтелой националистической пропаганды на одних украинских телеканалах и репрессиях против других, в том числе против того, на котором работала. Голоса за меры и компромисс были заглушены, затем пришла война. И если бы в Киеве сейчас хотели бы мира, они бы говорили о нем с экранов, готовя к этому общество.

Михаил Павлив, политический аналитик, политтехнолог (Украина):

Был конфликт между Умеровым и Зеленским. В ходе переговоров все согласовывал – и комментарии, и решения какие-то – Умеров с Ермаком. А Ермак уже выступал в этом случае модератором. То есть у них не было даже прямой коммуникации, прямого взаимодействия с Зеленским. Более того, переговорную группу, которую представляла Украина в Долмабахче, в Стамбуле, формировали американцы. Говорил и не устаю повторять: чтобы в этом убедиться, надо посмотреть, кто вошел в состав этой делегации. Возглавил ее Умеров. Он участвовал и в Джиде, и в Эр-Рияде, но здесь его роль была выведена на передний план. Умеров человек, который, я по собственному опыту работы в верхах украинских знаю, с нулевых годов еще связан с Пентагоном. А также с целым рядом бизнесов, связанных с Пентагоном, в частности, например, с «Боингом». Надо обратить внимание еще на двух важнейших ключевых людей. На полтора человека, которые были, по сути дела, замами Умерова на этих переговорах и выполняли ключевую функцию. Первый и самый главный из них – это Поклад, замглавы СБУ, глава контрразведки СБУ, человек давным-давно аффилированный с АНБ. То есть он по большому счету, даже когда он возглавил этот самый департамент контрразведки, я помню, мы внутри еще, будучи в Украине, эту историю обсуждали. Нам люди знающие, не буду называть, говорили, что Поклад – это вообще не Украина. Это чисто Соединенные Штаты. И штат у него – это чисто Соединенные Штаты, люди, преданные конкретно Соединенным Штатам. Заметьте, он сидел рядом с Умеровым, по сути дела, эти два человека занимались основными вопросами переговоров.