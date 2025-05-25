Павлив: переговорную группу, которую представляла Украина в Стамбуле, формировали американцы
Россия, Украина, США, Европа. Кто лишний? О конфликте, который уже более трех лет влияет на жизни каждого. Путь к войне начинался с оголтелой националистической пропаганды на одних украинских телеканалах и репрессиях против других, в том числе против того, на котором работала. Голоса за меры и компромисс были заглушены, затем пришла война. И если бы в Киеве сейчас хотели бы мира, они бы говорили о нем с экранов, готовя к этому общество.
Михаил Павлив, политический аналитик, политтехнолог (Украина):
Был конфликт между Умеровым и Зеленским. В ходе переговоров все согласовывал – и комментарии, и решения какие-то – Умеров с Ермаком. А Ермак уже выступал в этом случае модератором. То есть у них не было даже прямой коммуникации, прямого взаимодействия с Зеленским. Более того, переговорную группу, которую представляла Украина в Долмабахче, в Стамбуле, формировали американцы. Говорил и не устаю повторять: чтобы в этом убедиться, надо посмотреть, кто вошел в состав этой делегации. Возглавил ее Умеров. Он участвовал и в Джиде, и в Эр-Рияде, но здесь его роль была выведена на передний план. Умеров человек, который, я по собственному опыту работы в верхах украинских знаю, с нулевых годов еще связан с Пентагоном. А также с целым рядом бизнесов, связанных с Пентагоном, в частности, например, с «Боингом».
Надо обратить внимание еще на двух важнейших ключевых людей. На полтора человека, которые были, по сути дела, замами Умерова на этих переговорах и выполняли ключевую функцию. Первый и самый главный из них – это Поклад, замглавы СБУ, глава контрразведки СБУ, человек давным-давно аффилированный с АНБ. То есть он по большому счету, даже когда он возглавил этот самый департамент контрразведки, я помню, мы внутри еще, будучи в Украине, эту историю обсуждали. Нам люди знающие, не буду называть, говорили, что Поклад – это вообще не Украина. Это чисто Соединенные Штаты. И штат у него – это чисто Соединенные Штаты, люди, преданные конкретно Соединенным Штатам. Заметьте, он сидел рядом с Умеровым, по сути дела, эти два человека занимались основными вопросами переговоров.
Михаил Павлив:
Второй человек – это заместитель главного управления разведки Министерства обороны Украины Скибицкий. Скибицкий сам по себе ничего из себя не представляет, но фактически это был такой аватар Кирилла Буданова (признан экстремистом в РФ). Так вот, Кирилл Буданов – человек, давным-давно ориентированный на другую разведку, на американское разведсообщество, на военную разведку Министерства обороны Соединенных Штатов. Это тоже человек, прямым образом завязанный на Штаты, уже точно не на Зеленского.
Почему лично Буданов там не появился? История очень простая. Тогда пришлось бы их садить внутрь группы Малюка. А вот Малюк американцам вообще не друг и никто, что называется. Тоже, кстати, заочно арестован в Российской Федерации. И поэтому, чтобы не создавать личные напряжения, а между ними конфликт, Малюка, который, кстати, был в Анкаре с Зеленским, если кто помнит, из группы вывели, Буданов не поехал в ней тоже, а отправил своего человека, Скибицкого. То есть американцы фактически отправили людей, которыми они управляют, которых понимают. Ими управлял не Зеленский. Этот состав выбирал не Зеленский. И посмотрите, что происходит дальше. Уже когда произошел телефонный разговор Путина и Трампа, когда прозвучал месседж про меморандум, прозвучал некий ответ Украины, хотя они сутки пытались понять, что сказать. Еще перед этим звонком Зеленский формирует расширенную группу, но список мы ее видим только после телефонного разговора. И кто там? А все те же люди. Ничего не поменялось. Малюк там не появился, Сибига там не появился, какие-то замы, какие-то начальники каких-то департаментов.
Читайте также:
Беларусь часто упрекали в «не такой» политической системе, но мы сохраняем мир и развиваемся – Боровик
Семёнов: будущее ЕС в ближайшее 10-летие может стоять крайне остро, выборы в Румынии это показали
Путин и Лукашенко неоднократно заявляли, что они готовы говорить о мире и безопасности – военный эксперт