Россия, Украина, США, Европа. Кто лишний? О конфликте, который уже более трех лет влияет на жизни каждого. Путь к войне начинался с оголтелой националистической пропаганды на одних украинских телеканалах и репрессиях против других, в том числе против того, на котором работала. Голоса за меры и компромисс были заглушены, затем пришла война. И если бы в Киеве сейчас хотели бы мира, они бы говорили о нем с экранов, готовя к этому общество.

Кирилл Семенов, политолог, эксперт Российского совета по международным делам:

Конечно, и события в Румынии это показали. И то, что кандидату, он не пророссийский, он национально ориентированный, который выступает с национальных позиций. Собственно, то, что его не допустили к власти, – это осознание руководством Евросоюза, это осознание Брюсселем того, что сейчас начнется парад суверенитетов на Востоке. Есть Фицо в Словакии, есть Орбан в Венгрии, сейчас еще Румыния, потом, не дай бог, Болгария, да и Польша, которая проводит прагматичную внешнюю политику.

Наверное, я уж не побоюсь этого слова, конечно, в определенной степени мешает такая историческая русофобия. Отойти от этих всех блоков, от альянсов с такими русофобскими силами, как Великобритания, Скандинавия. Тем не менее вот этот парад суверенитетов в Восточной Европе, а почему он начался там? Потому что эти государства прицепили к Евросоюзу позже всех. У них еще сохранилась, не так сильно размыта эта память. Как правильно сказал белорусский лидер, что Евросоюз – это тоталитарная структура. Почему? Потому что у них теперь есть собственная идеология, где эти некие новые европейские ценности навязываются и подменяют национальные ценности, национальные культурные традиции государств. С чем государства Восточной Европы, которые еще об этом помнят, категорически не согласны.

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