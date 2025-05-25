Дистанцируется ли Трамп от войны в Украине? Ответил Вадим Боровик

Россия, Украина, США, Европа. Кто лишний? О конфликте, который уже более трех лет влияет на жизни каждого. Путь к войне начинался с оголтелой националистической пропаганды на одних украинских телеканалах и репрессиях против других, в том числе против того, на котором работала. Голоса за меры и компромисс были заглушены, затем пришла война. И если бы в Киеве сейчас хотели бы мира, они бы говорили о нем с экранов, готовя к этому общество.
Надежда Сасс, ведущая:
Вадим, верите ли вы в то, что Трамп полностью дистанцируется от войны в Украине?
Вадим Боровик, депутат Минского городского Совета депутатов, политолог:
Ситуация непростая. Трамп качественно использовал давление на Зеленского в период переговоров по доступу к украинским ресурсам, и тогда он шантажировал его тем, что он прекратит финансирование. В данном случае он будет действовать, руководствуясь национальными интересами Вашингтона. И тут его оба варианта устроят.
Либо зафиксировать те преимущества, которые он получил в ходе переговоров, а именно на приемлемых для двух сторон условиях подписать документы и осваивать территорию. Поскольку право первой брачной ночи у США закреплено в документах. Там уже специфика, дополнительные соглашения будут заключены. Второй вариант его устроит. И здесь надо не быть сентиментальными и наивными, его устроит война в Европе руками европейцев и россиян. Пускай они ослабевают, а мы будем заниматься новыми технологиями, золотым куполом и прочее.
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