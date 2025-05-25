Дистанцируется ли Трамп от войны в Украине? Ответил Вадим Боровик

Россия, Украина, США, Европа. Кто лишний? О конфликте, который уже более трех лет влияет на жизни каждого. Путь к войне начинался с оголтелой националистической пропаганды на одних украинских телеканалах и репрессиях против других, в том числе против того, на котором работала. Голоса за меры и компромисс были заглушены, затем пришла война. И если бы в Киеве сейчас хотели бы мира, они бы говорили о нем с экранов, готовя к этому общество.

Надежда Сасс, ведущая:

Вадим, верите ли вы в то, что Трамп полностью дистанцируется от войны в Украине?