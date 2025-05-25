Политолог: скорее всего, США не откажутся от поддержки Украины, вопрос только в её масштабах

Россия, Украина, США, Европа. Кто лишний? О конфликте, который уже более трех лет влияет на жизни каждого. Путь к войне начинался с оголтелой националистической пропаганды на одних украинских телеканалах и репрессиях против других, в том числе против того, на котором работала. Голоса за меры и компромисс были заглушены, затем пришла война. И если бы в Киеве сейчас хотели бы мира, они бы говорили о нем с экранов, готовя к этому общество.

Кирилл Семенов, политолог, эксперт Российского совета по международным делам:

В самой американской администрации нет единого мнения. Потому что надо понимать, что там есть несколько блоков. Есть, в общем-то, Рубио, у которого свое видение есть. Блок Вэнса-Уиткоффа, у которых свое видение. Поэтому мы видим, как у них позиция часто меняется, часто у них появляются новые вводные, причем это касается не только ситуации вокруг Украины, например, вокруг Ирана то же самое происходит. Поэтому и Трамп делает тоже противоречивые заявления, обещая закончить войну за 24 часа. Теперь, конечно, мы понимаем, что, скорее всего, Соединенные Штаты не откажутся от поддержки Украины, вопрос только в ее масштабах. То есть самое главное, что для России интересно, будут ли туда поступать зенитные ракеты «Патриот», которые обеспечивают ПВО киевского режима, либо это будет более ограниченная поддержка.