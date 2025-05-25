Политолог: скорее всего, США не откажутся от поддержки Украины, вопрос только в её масштабах

Россия, Украина, США, Европа. Кто лишний? О конфликте, который уже более трех лет влияет на жизни каждого. Путь к войне начинался с оголтелой националистической пропаганды на одних украинских телеканалах и репрессиях против других, в том числе против того, на котором работала. Голоса за меры и компромисс были заглушены, затем пришла война. И если бы в Киеве сейчас хотели бы мира, они бы говорили о нем с экранов, готовя к этому общество.
Кирилл Семенов, политолог, эксперт Российского совета по международным делам:
В самой американской администрации нет единого мнения. Потому что надо понимать, что там есть несколько блоков. Есть, в общем-то, Рубио, у которого свое видение есть. Блок Вэнса-Уиткоффа, у которых свое видение. Поэтому мы видим, как у них позиция часто меняется, часто у них появляются новые вводные, причем это касается не только ситуации вокруг Украины, например, вокруг Ирана то же самое происходит. Поэтому и Трамп делает тоже противоречивые заявления, обещая закончить войну за 24 часа. Теперь, конечно, мы понимаем, что, скорее всего, Соединенные Штаты не откажутся от поддержки Украины, вопрос только в ее масштабах. То есть самое главное, что для России интересно, будут ли туда поступать зенитные ракеты «Патриот», которые обеспечивают ПВО киевского режима, либо это будет более ограниченная поддержка.
Вадим Боровик, депутат Минского городского Совета депутатов, политолог:
Я думаю, что они будут просто продавать, вот и все. Они будут продавать, и если им это будет целесообразно и они будут видеть сторону, которая сегодня теряет силу, они могут, в принципе, и согласовать санкции в отношении стран, закупающих российские энергоносители. То есть надо понимать, что позиция США будет исключительно нацелена на обеспечение их внешнеполитических интересов. Если им это будет выгодно, они сделают все, что им выгодно.
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