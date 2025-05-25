«Ситуация непростая». Чем живёт белорусский баскетбол в эпоху санкций и банов. Интервью Ростислава Вергуна

Пока наши баскетболисты довольствуются внутренними баталиями и иногда делают променад в Россию. Как обстоят дела со сборной и кто будет в ракурсе главкома в мужском составе, поинтересовались у главного тренера Ростислава Вергуна в программе «Спорттаймер» на СТВ.

Ростислав Вергун, главный тренер мужской сборной Беларуси по баскетболу:

Мама никогда не видела, что я буду играть. Поэтому она как-то всегда меня больше готовила к тренерской работе.

Юлия Силипицкая, ведущая:

То есть она в вас видела тренера?

Ростислав Вергун:

Да, это было, по-моему, всем понятно еще с самого начала. Я не понимал конкретный путь, но понимал, что мне нужно двигаться. Тренер всегда был со мной. Я всегда знал, что могу туда вернуться. Что такое тренерская работа, я знал настолько хорошо. Столкнувшись с бизнесом каким-то, понимаешь, что руководитель обязан понимать весь процесс.

Я помню эти 90-е, мама 20 лет работала в училище олимпийского резерва. Стационарный телефон стоял в коридоре, и я спал через стенку. Эти бесконечные звонки: учителя, методисты, часовые разговоры с родителями. Такое впечатление, что мы жили как одна большая семья. У нее там 15 детей, и я 16-й, условно говоря.

Тренер – это прежде всего наставник. Мне почему нравится белорусское слово, не учитель, а наставник. Наша основная задача – наставлять. И если мы говорим про какую-то конечную цель, победа, результат – это следствие. Сначала должна быть система, какой-то четко выстроенный подход у себя в голове, своя какая-то собственная дисциплина, профессионализм.