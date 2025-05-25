Беларусь часто упрекали в «не такой» политической системе, но мы сохраняем мир и развиваемся – Боровик

Россия, Украина, США, Европа. Кто лишний? О конфликте, который уже более трех лет влияет на жизни каждого. Путь к войне начинался с оголтелой националистической пропаганды на одних украинских телеканалах и репрессиях против других, в том числе против того, на котором работала. Голоса за меры и компромисс были заглушены, затем пришла война. И если бы в Киеве сейчас хотели бы мира, они бы говорили о нем с экранов, готовя к этому общество.

Вадим Боровик, депутат Минского городского Совета депутатов, политолог:

Эти демократии, которые говорили о том, что их система универсальна, исключительно приемлема для развития и единственно верная, сегодня не могут в период жесткого глобального передела мира использовать в полной мере эту систему. И самый лучший режим, самая лучшая система политическая, экономическая – та, которая соответствует вашим национальным интересам. Если в Беларуси наша политическая система, вот нас часто упрекали, что у нас не та политическая система, позволяет на протяжении десятилетий поступательно развиваться, может, мы не быстро бежим, но мы бежим марафон. Мы сохраняем мир, стабильность и развиваемся. А нами пытались манипулировать, показывать нам пальцем, как мы должны сегодня себя вести. А сегодня они нарушают все задекларированные ими нормы и правила, только потому что им надо выжить. А нам не приходится ничего нарушать, мы никогда от этого не отказывались. Мы хотим контролировать политическую систему и будем ее контролировать, потому что в условиях глобального передела все слабые режимы либо утратят суверенитет, либо будет война.

Читайте также:

Семёнов: будущее ЕС в ближайшее 10-летие может стоять крайне остро, выборы в Румынии это показали

Путин и Лукашенко неоднократно заявляли, что они готовы говорить о мире и безопасности – военный эксперт

Дистанцируется ли Трамп от войны в Украине? Ответил Вадим Боровик