Где рождаются шедевры. Президент на гомельском «Кристалле». Самые яркие моменты

Новости Беларуси. Хоть Президент и сказал, что спокойно относится к бриллиантам, устоять перед этой красотой может далеко не каждый, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Журналисты пула побывали и в алмазной комнате, и там, где рождаются ювелирные шедевры. Давайте и мы посмотрим, как в Гомеле алмазы превращают в бриллианты, делают мерные золотые слитки. И не нужны нам теперь швейцарские.