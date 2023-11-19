Где рождаются шедевры. Президент на гомельском «Кристалле». Самые яркие моменты

Новости Беларуси. Хоть Президент и сказал, что спокойно относится к бриллиантам, устоять перед этой красотой может далеко не каждый, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Хоть Президент и сказал, что спокойно относится к бриллиантам, устоять перед этой красотой может далеко не каждый, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Журналисты пула побывали и в алмазной комнате, и там, где рождаются ювелирные шедевры. Давайте и мы посмотрим, как в Гомеле алмазы превращают в бриллианты, делают мерные золотые слитки. И не нужны нам теперь швейцарские.
Самые яркие и буквально блистательные кадры смотрите здесь.
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