Прямой эфир

Где рождаются шедевры. Президент на гомельском «Кристалле». Самые яркие моменты

19 ноября 2023 17:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Хоть Президент и сказал, что спокойно относится к бриллиантам, устоять перед этой красотой может далеко не каждый, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Где рождаются шедевры. Президент на гомельском «Кристалле». Самые яркие моменты-1

Журналисты пула побывали и в алмазной комнате, и там, где рождаются ювелирные шедевры. Давайте и мы посмотрим, как в Гомеле алмазы превращают в бриллианты, делают мерные золотые слитки. И не нужны нам теперь швейцарские.

Где рождаются шедевры. Президент на гомельском «Кристалле». Самые яркие моменты-4

Самые яркие и буквально блистательные кадры смотрите здесь.

Читайте также:

Лукашенко: самое красивое, я считаю, в мире – это женщина, а украшают женщину бриллианты

Лукашенко о «Кристалле»: много раз ходоки просили приватизировать, продать – я категорически сказал нет!

Лукашенко – директору ПО «Кристалл»: «Чтобы мы из Швейцарии ничего не возили!»

# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Борьба за клиента переросла в дорожные войны! В Беларуси наводят порядок в сфере пассажирских перевозок
19 ноября 2023 17:03

Борьба за клиента переросла в дорожные войны! В Беларуси наводят порядок в сфере пассажирских перевозок

Какие перспективы белорусов в Африке? Рассказал посол Сергей Терентьев
19 ноября 2023 16:52

Какие перспективы белорусов в Африке? Рассказал посол Сергей Терентьев

На неделе Лукашенко анонсировал встречу с Си Цзиньпином и подтвердил визит в Экваториальную Гвинею
19 ноября 2023 16:47

На неделе Лукашенко анонсировал встречу с Си Цзиньпином и подтвердил визит в Экваториальную Гвинею