Лукашенко о «Кристалле»: много раз ходоки просили приватизировать, продать – я категорически сказал нет!

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Очень много раз ко мне ходоки приходили и просили приватизировать, купить, продать. Я категорически сказал: нет, это государственное предприятие и таковым оно останется. Это не продается, я искренне это говорю. Для меня как для человека прижимистого, в какой-то степени жадного, потерять не бриллианты и золото, а школу людей, которые умеют это делать, это катастрофа. Это высочайшего уровня компетенции! Ну и что произошло на моих глазах? В Смоленске и здесь – все уничтожено, все развалилось. Кто-то где-то имеет такие производства, но и мы. Вот и вся соль. Поэтому хочу сказать, ответив на ваш немой вопрос, ваше предприятие мы не просто сохранили и восстановили – хорошее предприятие – мы его будем развивать. Я думаю, что вас уже руководство проинформировало. Мы будем инвестировать в вас, вкладывать деньги, будем покупать самое современное оборудование. И такая шальная мысль закралась ко мне в голову (должен вам ее озвучить): мы выйдем не просто на мировой уровень производства вашей продукции, мы должны превзойти этот уровень.