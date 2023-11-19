На неделе Лукашенко анонсировал встречу с Си Цзиньпином и подтвердил визит в Экваториальную Гвинею

Президент на днях одобрил проект соглашения с Китаем о торговле услугами и осуществлении инвестиций. Был подписан соответствующий указ, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Александр Лукашенко анонсировал и еще одну встречу с Си Цзиньпином. Скорее всего, лидеры будут и дальше прокладывать экономический мост между Минском и Пекином. И вернемся к тому, о чем Президент говорил в Гомеле.

Лукашенко: «У нас экономика, как в Германии. А кто скажет, что мы лучше, чем немцы работаем?» Подробнее здесь .

Мы научились многое производить. Освоили технологии. Даже уникальные. Есть что предложить даже китайцам. Но пока есть вопросы к качеству. Над этим предстоит поработать. В 2024-м с особым упорством. Новый год для белорусов станет Годом качества. Интриги нет, разве что удастся ли оправдать надежды на этот год? И многие ли отечественные товары будут отмечены нашим новым знаком качества? Его будет присуждать государство, а значит, отметка будет особой, важной. Появится он в ближайшее время. Уже известно, что знак будет аналогичным с хорошо знакомым советским, которому еще попробуй посоответствуй! Снова берем из прошлого лучшее и адаптируем.

Во многих сферах белорусская продукция заняла свои ниши, где-то стала даже мерилом в сравнении цена-качество, но если мы говорим о выстраивании отношений со странами дальней дуги, то с мертвой точки наше взаимодействие могло бы так и не сдвинуться, если бы не личные контакты на уровне глав государств. Вспоминали о Си Цзиньпине. С Лукашенко они давно знакомы и не раз уже называли друг друга хорошими друзьями. Наш Президент никогда не пренебрегает роскошью личного общения.

На неделе Александр Лукашенко подтвердил, что скоро с ответным визитом отправится в Экваториальную Гвинею. Лидер этой страны недавно был в Минске. Контакт нужно упрочить. И нет в этом деле ничего лучше, чем личная встреча и общение с глазу на глаз.