Борьба за клиента переросла в дорожные войны! В Беларуси наводят порядок в сфере пассажирских перевозок

Новости Беларуси. В 2017-м был подписан Декрет № 7. За ним последовала определенная либерализация рынка пассажирских автоперевозок, но бизнес трактовал это по-своему и поехал явно не туда, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Анатолий Сивак, заместитель премьер-министра Беларуси:

Тогда было принято решение уйти от лицензирования нерегулярных перевозок. Перевозчики неправильно восприняли эту норму. Был расчет на добросовестное выполнение законодательства. Учитывая самое главное, что это связано с безопасностью граждан. К сожалению, практика показала, что нарастали негативные моменты. И первый посыл, который есть в автомобильных перевозках, – это безопасность. Я тоже приводил цифры. Они ухудшились в этом году по сравнению с прошлым. 37 человек погибло. Это больше, чем в прошлом году за 9 месяцев. Увеличится количество жалоб. Есть проблемы с равными условиями хозяйствования. Сегодня, может быть, где-то в прессе преобладает, что есть какой-то антагонизм между государственными перевозчиками и частными. Сегодня на регулярных маршрутах работают где-то 4,5 тысячи автомобилей частных перевозчиков. И эти перевозчики тоже говорят, что мы не в равных условиях. Со временем стали на этом наживаться и пренебрегать безопасностью пассажиров. В этом легко убедиться, хоть раз проехавшись в маршрутке.

Президент во время совещания по этой теме говорил жестко и максимально понятно. Нет ничего дороже и ценнее жизни человека. За каждую будут бороться. Отсюда и все требования главы государства, и все те решения, которые были приняты на совещании. В этом году в маршрутках, такси и автобусах в Беларуси перевезли уже около 700 миллионов человек. Так что вполне логично, что есть повышенное внимание к этой сфере со стороны государства. На неделе Екатерина Капылович решила разобраться, кто и как нас перевозит и почему борьба за клиента перерастает в реальные дорожные войны.

– Второй раз уже нарушаете. Летом попадались.

– Десятый.

– Почему возите пассажиров стоя?

– Возили и будем возить! Громкий ответ водителя маршрутного такси. Прямой и открытый месседж: пассажирам – мне все равно на вашу безопасность; контролирующим органам – да, нарушаем, и что такого.

– Мы не обманываем.

– А что вы делаете?

– Ну как мы обманываем?

– Почему пассажиры не обилечены?

– Сейчас обилетим.

– Почему стоя пассажиры едут?

– Они на этой остановке зашли.

– Ну какая разница, вы бы поехали?

– Поехал бы.

– Деньги взяли же?

– Согласен!

– Билеты где пассажирам?

– Сейчас они будут.

Проверять маршрутки буквально «под микроскопом» начали с февраля этого года. Смертельное ДТП под Смолевичами ясно дало понять: для дорожной безопасности нет неважных деталей. Несмотря на это, список стандартных нарушений водителей маршруток все внушительнее.

Денис Ливанович, заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Превышение скоростных режимов, нарушения правил перевозки пассажиров, нарушения требований правил дорожного движения в части технического состояния транспортного средства, допускаемого к участию в движении по условиям безопасности дорожного движения, а также нарушения правил маневрирования и проезда перекрестков регулируемых на запрещающий сигнал светофора. Основные правонарушения, характерные для перевозчиков пассажиров.

По сути, ко всей системе пассажирских перевозок требования просты – безопасность и легальность. Мы решили проверить, соблюдают ли столичные водители маршрутных такси элементарные правила перевозок.