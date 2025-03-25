На Рождество ангел трижды облетает это белорусское местечко. Удивительная легенда об агрогородке Дворец
В программе «Путевка BY» на СТВ отправились в агрогородок Дворец, который живописно разместился на реке Молчадь. Интересно, что название пошло от слова «двор». Местечко упоминается еще в начале XV века, а первыми хозяевами здесь был род Кезгайло. В конце XIX века владельцами стали Протасевичи, которые возвели великолепный дворец. Несколько столетий назад здесь жило около 3 тысяч человек.
Протасевичи способствовали экономическому расцвету, они построили несколько предприятий. Крахмальный завод в Борках действует по сей день. И все же главным детищем стал необыкновенный храм Божьего тела. Желтый кирпич специально привезли из Неаполя! Костел возвели в стиле необарокко с элементами неоренессанса в 1904 году. К сожалению, имя архитектора неизвестно. Но путь к святыне оказался непростым...
Елена Абрамчик, специалист по туризму Дятловского районного туристического информационного центра:
Жена Михаила Протасевича (Аполлинария) была католичкой и решила, что во Дворце в память о себе они возведут костел, но денег у них на такое огромное здание не было. Она сначала обратилась к родственникам Радзивиллам, а затем поехала за разрешением в Петербург. Разрешение она получила, Радзивиллы тоже дали ей средства. Аполлинария Протасевич не дожила до освящения костела. Случилась трагедия в их семье, от инфекционной болезни умерли дети, она тоже умерла – от горя. Освятили его и открыли уже в 1905 году.
Елена Абрамчик:
Мы на могиле Аполлинарии Протасевич. Она умерла молодой. Муж в горе заказал этот памятник в Неаполе, привез белого ангела на ее могилу. В советское время комсомольцы хотели уничтожить памятник. Пришли и сбросили его на землю, но по прошествии ночи памятник опять стоял на своем месте. Они решили, что кто-то его поставил, тогда сбросили еще раз, но на следующую ночь памятник опять стоял на прежнем месте. Его больше не трогали, в местечке Дворец бытует легенда, что в рождественскую ночь ангел поднимается над Дворцом и трижды облетает местечко, благословляя его на мир, на счастье, на хорошую жизнь.
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